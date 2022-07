El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el plató de ‘Déjate querer’ no ha dejado indiferente a nadie. La sobrina de Isabel Pantoja protagonizó un emotivo programa con el que cierra un capítulo de su vida. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido su actual pareja, Yulen Pereira, y lo ha hecho en el debate final de ‘Supervivientes’.

El esgrimista ha reconocido que no tuvo la oportunidad de ver el programa completo, pero que había visionado ciertos vídeos. «He visto dos personas que estaban muy enamoradas. No he visto el programa entero, la verdad. Tendré que verlo. Entiendo que Anabel tiene que hablar las cosas. Es algo lógico y respetable». Yulen ha subrayado que deseaba ver este reencuentro en su totalidad para poder opinar con propiedad. «No voy a mentir y quiero ver el programa completo». También ha señalado que se trata de un tema que tiene que amblar con Anabel en la intimidad. «Lo más lógico y lo más cómodo para mí es que yo hable con mi chica cuando vea el programa entero. No quiero darle muchas vueltas. Son imágenes que impactan, pero lo entiendo».

Yulen Pereira se sincera

«Es una situación complicada. Me impactan las imágenes como le impactarían a cualquier novio», ha afirmado. Por su parte, Anabel Pantoja se ha mostrado molesta cuando ha escuchado por parte de Carlos Sobera pronunciar el término «segundo plato». «Está super feo todo eso. Se hizo algo bonito ayer por parte de la productora y aceptamos los dos hacerlo. Fue algo bonito, nos dijimos todo bonito. Nada malo. De segundo plato nada porque Omar ya se ha ido», ha recalcado la colaboradora. También ha defendido su postura. «A mí me enseñaron en mi casa que cuando meto la pata con alguien que ha luchado por mí, tengo que dar la cara».

Anabel Pantoja quiso solucionar las cosas con Omar Sánchez en televisión. «Yo no he querido hacerte daño, si lo he hecho perdóname. El daño está ahí. Si me pongo en tu lugar, yo habría cogido un avión directamente. Allí me olvidé de todo. Estaba en una burbuja. Pasó lo que tuvo que pasar». También le recordó que había sido una persona fundamental en su vida. «No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos, para mí es uno de los mejores de mi vida, que es cuando me casé contigo. Sabes que he luchado por ti muchísimo. Me he preguntado un montón de veces por qué no. Me fui diciéndote que ojalá. No se me olvida todo lo que hemos vivido y todas las conversaciones que hemos tenido». Además, la colaboradora pidió al canario que continuase estando en su vida. «Me gustaría que esto no fuera un adiós». Una petición a la que Omar dijo que ahora mismo no era posible.