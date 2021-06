La reacción de María Teresa Campos a la entrevista de Gabriela Arrocet en SEMANA

Gabriela Arrocet, la hija de Bigote Arrocet, concedió una entrevista en SEMANA donde habló de la ruptura de su padre con María Teresa Campos. Hay que recordar que Edmundo vive desde el inicio de la pandemia en su país de origen, Chile, donde reside su hija, habida en su matrimonio con la estrella de televisión chilena, Gabriela Velasco. La hija del humorista, quien ante la tranquilidad de su padre, se molesta y trata de darle voz, ante el silencio de Edmundo, cada vez que el nombre del humorista se ve envuelto en los titulares que proporciona la veterana presentadora. En la entrevista que puedes leer al completo en el siguiente link, Gabriela defiende a su padre y le pide a la veterana presentadora y a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, que deje a su padre tranquilo.

María Teresa Campos hace oídos sordos a las declaraciones de Gabriela Arrocet

Tal y como se puede ver en las imágenes que hay al comienzo de este vídeo, María Teresa Campos reacciona a la demoledora entrevista de Gabriela Arrocet en SEMANA. La periodista no hace caso a las preguntas de los periodistas que quieren conocer su postura respecto a las duras declaraciones de la chilena contra ella y sus hijas. No responde a ninguna de las preguntas que le hacen los medios de comunicación y prefiere mantenerse al margen de todo lo que la hija del humorista dice sobre ella.

La hija de Bigote Arrocet está «molesta» con el clan Campos, algo que parece no preocuparle a María Teresa Campos. En el vídeo que hemos compartido con vosotros, la periodista llega a su casa acompañada de su chófer y ha ignorado a las preguntas de los reporteros mientras que se mostraba muy pendiente y le hacía carantoñas a su perrito. Hace oídos sordos a las declaraciones de Gabriela, hija de Edmundo Arrocet, en SEMANA.

Las duras declaraciones de la hija del chileno contra las Campos

La hija del chileno asegura que le molesta que le hablen mal de su progenitor. Ha asegurado que «a veces pienso que tanto Terelu como Carmen necesitan recurrir a Edmundo Arrocet para seguir en primer plano de la actualidad, parece que no tienen nada más recurrente», dice.

Y añadió que «No voy a permitir que Teresa diga nada malo de mi papá. Tuvieron una historia de amor, yo vi a mi padre feliz con ella, pero eso acabó. Señora cierre el capítulo de su vida con mi padre y déjele tranquilo, mi padre se merece ser feliz. Da la impresión que sigue enamorada de mi padre». Ha asegurado a las páginas de esta revista que «me molesta que hablen sus hijas. A mi papá no, ni se entera, no ve televisión y solo se entera cuando le llama alguien para contarle. Pero él no se enfada, le quita importancia y está tranquilo, pero a mí me duele porque cuando yo le hablo de esto».