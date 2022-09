Tamara Falcó no ha querido huir de la polémica. La marquesa de Griñón se ha enfrentado a las cámaras para hablar de su ruptura con Íñigo Onieva, unas declaraciones en las que mostró fortaleza y empoderamiento. Tiene claro que no quiere seguir con él, pero sí que su vida continúe. Tras asistir al photocall de Kronos Homes, la hija de Isabel Preysler hará las maletas para viajar a México, donde será ‘speaker’ en el XIV Congreso Mundial de las Familias 2022, el cual está previsto que comience el 30 de septiembre y termine el 2 de octubre en la Expo Santa Fe del país. Este viaje estaba organizado desde hacía meses y no piensa renunciar a algo que ya tenía cerrado, por lo que ha confirmado que acudirá como ponente de este foro de familias.

En él se busca unir y equiparar a líderes, organizaciones y familias para fortalecer a la familia, cita en la que no solo Tamara Falcó tendrá su momento. Otros rostros como la Doctora Meg Meeker, que es pediatra y autora de best-sellers o Juan Manuel Cotelo, director y cineasta, darán su versión y ayudarán a los asistentes con su opinión. Pero ¿cuál será el papel de Tamara en estas conferencias? Según ha podido saber SEMANA, la empresaria está confirmada para el sábado 1 de octubre, en concreto, para una charla sobre la familia y entretenimiento sobre las 4 de la tarde, donde será ponente, así como a la 1 y media de la tarde que conversará con jóvenes que acudan a la citada conferencia, donde, por cierto, la definen como «marquesa, empresaria, influencer y conductora de televisión».

Tamara Falcó deberá permanecer en un vuelo más de 11 horas para llegar a México desde España. Tendrá tiempo para pensar y para valorar el giro que ha dado su vida en tiempo récord, pues en una semana ha pasado de estar recién prometida a romper con el que iba a ser su marido, Íñigo Onieva. Ella sigue con su agenda, cumpliendo con cada compromiso que tenía en la lista, al igual que sucedió con el evento al que acudió. Si bien en un principio dijo que no iría, finalmente sí asistió, dejando boquiabiertos tanto a los periodistas presentes como al resto de presentes.

En este congreso ultracatólico Tamara Falcó compartirá su experiencia, dándole igual lo que el resto pueda opinar. Hace tan solo unos días Jorge Javier Vázquez cargó contra ella y su forma de pensar, dejando claro que no le parecía bien que formara parte de este tipo de eventos. «Yo me tragué ‘La marquesa’, la serie de Netflix, y lo que tú no puedes hacer es estar teniendo una vida con el colectivo Hazte Oír, con la ultraderecha católica, con lo ultraconservador y con un fiestero (…) La vida de Tamara Falcó es una absoluta mentira y se le está permitiendo blanquear elementos muy peligrosos en la sociedad porque es Tamara Falcó, pero tú la escuchas y es para llevarse las manos a la cabeza»