Raquel Bollo ya está vacunada contra el Covid-19: así ha vivido este momento histórico

Ha llegado el día. Raquel Bollo ha acudido este 2 de agosto a vacunarse contra el Covid-19. A pesar de que por edad le hubiera correspondido antes, no ha sido hasta ahora cuando la excolaboradora de televisión ha encontrado el momento para acudir a su centro de salud para inmunizarse contra el virus, contra el que llevamos casi dos años combatiendo de manera mundial.

Pues bien, la sevillana ha acudido este lunes al lugar en el que ha sido convocada para recibir la vacuna Janssen, que solo tiene una dosis. De esta forma, Raquel Bollo puede hacer su vida y disfrutar su verano sin tener que estar pendiente de tener que recibir una segunda dosis en las próximas semanas.

Ella ha sido la encargada de dar la noticia a través de las redes sociales. Raquel ha empezado compartiendo algunas imágenes del lugar en el que se ha vacunado. Cuando ha llegado su momento tras esperar una cola, se ha hecho una foto del momento en el que recibía el pinchazo.

Raquel Bollo ya está protegida contra el Covid-19

Aunque está vacunada, Raquel tendrá que seguir respetando las medidas de seguridad impuestas para evitar ser contagiada. Y es que como se ha podido comprobar en esta nueva ola de contagios, la quinta hasta el momento, da igual que estés vacunado, ya que puedes seguir siendo contagiado y por ende, seguir contagiando el virus si no sigues el protocolo.

Aún así, Raquel está muy contenta y así lo ha hecho saber con un vídeo en el que la vemos salir del centro de vacunación al que ha acudido. «Ya está listo, esto ha sido un visto y no visto. Ya estoy vacunada, una sola dosis. No tengo que volver. Ha sido además, muy muy rápido. Cuando he llegado había una cola, pero la verdad es que ha ido muy rápido y súper bien. Así que listo», termina diciendo con una sonrisa en la cara.

Continúa su verano inmunizada contra el coronavirus

Esta buena noticia llega apenas unas horas después de que su hijo pequeño, Samuel, celebrara su cumpleaños. Su hijo es uno de sus apoyos más incondicionales y no se separa de su madre ni un instante. Raquel ha querido dedicarle unas bonitas palabras a través de las redes sociales, donde normalmente lo mantiene al margen con el fin de respetar su privacidad: «Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel en su sonrisa, tiene un gran corazón… Mi persona favorita eres tú @samuel_bollo_ el tiempo va pasando y sigues creciendo y creciendo, y aquí estoy pendiente a cada paso que des porque te amo. Felicidades mi peke!!!❤️❤️❤️», le dedica totalmente emocionada.