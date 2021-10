Raquel Bollo revela que ella aconsejó a Kiko Rivera que fuese a ver a Isabel Pantoja

El acercamiento entre Kiko Rivera y su madre es un hecho que podría estar cada vez más cerca. A raíz de la muerte de doña Ana, el Dj fue a ver a su madre a Cantora. Un gesto con el que enterraba el hacha de guerra después de un año de encarnizada lucha en los medios y en las redes sociales contra quien le dio la vida. Pero, ¿qué le hizo dar su brazo a torcer y dar el importante paso de visitar el hogar familiar? Este lunes, Raquel Bollo ha revelado que fue ella quien aconsejó al músico ir a la finca de la artista tras el fallecimiento de la matriarca.

A la excolaboradora de ‘Sálvame’ le gustaría que todo fuese bien entre Kiko Rivera y la tonadillera. Como amiga que es de la familia no desea otra cosa que reine la paz en el clan. Y que todos se arreglen cuando antes. «Por supuesto, quien no quiera eso… Es lo que mi corazón me dicta, pase lo que pase entre hermanos, madre, hijo, primos, tíos, familia, al final lo que me gustaría es que todo marchase bien», ha declarado en un desfile de la modelo y diseñadora María José Suárez en Sevilla.

Y aunque ha aportado su granito de arena para facilitar la reconciliación, lo cierto es que no ha querido ponerse medallas. Cree que el consejo que le dio a Kiko es, simplemente, lo que tenía que hacer. «No he hecho nada fuera de lo normal», ha puntualizado. «Le dije, debes de ir, independientemente de lo que pueda pasar o no. Es lo normal y así se hizo», ha dicho, quitándole hierro a la manera en la que guió los pasos del Dj para favorecer que ambos estrecharan lazos.

Después de tantos años siendo íntima de Isabel Pantoja y su familia, Raquel Bollo solo desea armonía para su amiga y para las personas a las que ama. «Sé lo que los quiero a ellos y no hace falta estar todo el día con la gente a la que quieres. Los quiero muchísimo y me gustaría que todo fuese genial», ha recordado.