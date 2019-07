Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, se encuentra en plena polémica por los rumores de embarazo que han sonado con fuerza durante las últimas semanas. Unos rumores que han terminado por dispersarse sin que la protagonista diga nada al respecto. Ni ha confirmado ni ha desmentido la noticia, al igual que hizo en su día Raquel Bollo cuando saltó la noticia en ‘Sálvame’.

Alma y su novio han viajado a Palma de Mallorca

Alma Cortés, ajena a todo este dilema, se ha cogido la maleta y se ha marchado a Mallorca junto a su novio Juan José. Una relación que ella misma oficializó el pasado mes de junio tras compartir una fotografía junto al joven en la Feria de Jerez. Un romance que ya tiene más de un año y que ahora ha querido homenajear con un romántico mensaje.

«Según la forma de andar de cada cual se puede saber si ha encontrado su camino.

Yo ya no camino, yo bailo. Bailo con tus ganas de hacerme la vida más bonita. Bailo si eres tú quien me coge la mano. Y no he dejado de bailar desde que te quiero 💚», ha escrito Alma Cortés junto a la bonita instantánea de la pareja.

Compartió esta foto en bañador en una ¿extraña? postura

La hija de Raquel Bollo no es muy activa en las redes sociales y quiere mantenerse todo lo que pueda alejada del foco mediático, donde sí está inmersa su madre. A pesar de que la muerte de su padre, Chiquetete, y del bombazo de que podría estar embarazada, la puso en la primera línea de la prensa, ella ha seguido mantenerse al margen.

A pesar de que no es muy dada a compartir fotografías en las redes sociales, a principios de este mes compartió una imagen en bañador con una extraña postura donde muchos aseguran que está escondiendo la barriga. ¿Estará finalmente embarazada la joven? Fuera como fuese lo importante es la felicidad de la joven y su pareja.