A isabel Pantoja le ha salido un inesperado defensor y es que Rappel no entiende cómo su hijo, Kiko Rivera, ha podido decir tantas «barbaridades» en público y el daño que está causando. El vidente excusa las maniobras de la cantante, pero critica las del Dj. Vea el vídeo

La situación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, no solo amenaza con descontrolarse hasta el punto en que no haya posibilidad de reconciliación, sino que sus ataques y movimientos para salvaguardar sus propios intereses bien podría distanciarles más si cabe. Las duras palabras de Kiko Rivera hacia su madre han caído como un jarro de agua fría para toda la familia, pero también para aquellos que han crecido admirando la idílica relación que, hasta ahora, mantenían madre e hijo. Esto es lo que le ha pasado a Rappel, amigo de la tonadillera, que no puede perdonar al Dj el sufrimiento que le está causando a su progenitora, aunque tenga motivos de sobra para hacerse oír y poner el grito en el cielo.

“Yo eso no lo entiendo, que una persona públicamente se queje de su madre y poco menos que la ponga contra las cuerdas y diga barbaridades de su madre, es muy fuerte. Yo eso no lo entiendo. A mí en la cabeza no me entra”, comienza a explicar Rappel, dolido por lo que está presenciando y cómo Kiko Rivera está dinamitando su relación con su madre para esclarecer qué sucedió realmente en el reparto de la herencia de su padre, el torero Paquirri, y cómo por H o por B al final su madre se quedó con más de la mitad de la finca Cantora. Para Rappel, este movimiento que ha dividido al clan Pantoja ha sido simplemente una mala interpretación que ha hecho la tonadillera del testamento de su marido y no una intención real de hacerse con una porción mayor del patrimonio que le correspondía a sus hijos.

Vea el vídeo para ver cómo Rappel excusa todos los movimientos que ha realizado Isabel Pantoja en su guerra con Kiko Rivera, mientras que condena muy duramente lo que está haciendo el DJ para conseguir que se sepa su verdad y recuperar el control del legado de su padre. Una entrevista concedida a ‘Europa Press’ en la que Rappel no tiene problemas en dejar claro a quién defenderá a capa y espada, aunque en el aire quede que quizá no haya obrado de la mejor manera con su vástago. ¡Dale al play!