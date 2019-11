Ramón García ha dado el último adiós a su padre, José Ramón García ‘Ramontxu’, que falleció el pasado 13 de noviembre a los 89 años. El presentador, visiblemente emocionado, estaba acompañado por su mujer, Patricia Cerezo, y sus dos hijas, Verónica y Natalia. La familia ha regresado a la tierra natal del célebre conductor del ‘Grand Prix’, Bilbao, donde ha tenido lugar la misa funeral, concretamente en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Indautxu.

Muere el padre de Ramón García: Patricia Cerezo lo anuncia rota de dolor

Fue precisamente Patricia Cerezo la encargada de comunicar la triste noticia y lo hacía a través de un emotivo mensaje que compartió en las redes sociales. «He tenido la suerte en esta vida de tener al mejor suegro del mundo…», afirmaba.

Continuaba señalando que desde el primer día en el que le conoció, hace más de 25 años, se había sentido querida como una hija. «Quien le ha conocido sabe que no exagero al decir que Ramón, es la BONDAD personificada. Siempre sonriendo, siempre amable, siempre cariñoso. Has sido mi debilidad querido suegro. Y la tuya, tus nietas. Te dejabas hasta despeinar por ellas, que tu hijo decía que jamás permitías que te tocaran el pelo, siempre tan impecable. Me quedo con la tranquilidad que te has ido en paz, que has tenido una vida maravillosa y, lo mejor de todo, es que estarás ahora con mi padre con el que tanto te reías. Qué alegría le habrá dado al verte. Te quiero Ramón».

La mujer de Ramón García, con quien contrajo matrimonio en 1997, perdió a su padre hace poco más de un año.