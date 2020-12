Rafael Amargo está dispuesto a estrenar su obra en el teatro, ‘Yerma’, convencido de que la polémica le ayudará a tener un éxito rotundo sobre las tablas

Rafael Amargo está dispuesto a demostrar sobre los escenarios que su carrera como bailarín no puede verse afectada por la polémica suscitada en los últimos días tras conocerse su detención. La policía seguía sus pasos desde hacía meses para encontrar pruebas que sustentasen sus sospechas y, tras la investigación, determinan que el artista debe responder ante la justicia por supuestos delitos de pertenencia a una organización criminal, por tráfico de drogas y por un presunto delito contra la sanidad pública. Para Rafael Amargo este jaleo no solo no es un impedimento para que su espectáculo, ‘Yerma’, en el Teatro de La Latina se estrene, sino que además cree que tanto revuelo supondrá un éxito rotundo en ventas. Con estas altas expectativas, el bailarín se ha personado ya en las instalaciones del teatro dispuesto a dar las últimas pinceladas al espectáculo y, si nada lo impide, levantar el telón a las 20:00 horas.

No obstante, horas después de su llegada, el Teatro de La Latina y la productora de la función han emitido un comunicado de prensa informando de que la obra será estrenada finalmente el próximo sábado, 5 de diciembre, a las 18:00 horas. Aquellas personas, no muchas, que ya tenían entrada para este viernes, podrá canjearlas por cualquier otro día o podrán solicitar la devolución del dinero por la misma vía por la que se realizó el pago.

Así se ha podido ver a Rafael Amargo accediendo al Teatro de La Latina a última hora de la mañana con la firme determinación de subirse al escenario y demostrar lo que aún vale. Lo hacía protegiéndose detrás de unas amplias gafas de sol, una gorra deportiva y la correspondiente mascarilla, que dificultaba su identificación. No obstante, la tarea no ha sido tan complicada, teniendo en cuenta que ha llegado cogido de la mano de su abogado, Cándido Gómez Pumpido, su salvador, o más bien el salvador de su función, dado que su buena mano con las leyes ha permitido que Rafael Amargo haya salido en libertad con cargos tras tomar declaración ante el juez y, con ello, poder retomar el proyecto en el teatro.

“Tengo que estar mañana en el estreno de mi obra. Voy a echar unos cojones como no he echado nunca y voy a romper las tablas”, decía Rafael Amargo en la noche de este jueves tras salir de los juzgados, donde trató de aclarar ante el juez que él no tiene absolutamente nada que ver con los tres graves delitos que se le adjudican. Él asegura que no es líder de ninguna banda criminal y que en ningún momento se ha dedicado a trapichear con sustancias ilegales, que tan solo es consumidor habitual, porque en su casa “hay mucha alegría”. No obstante, la policía, después de un arduo trabajo de investigación desde hace casi un año, no opina lo mismo y mantiene que su caso no es “un mero menudeo” de drogas, sino algo mayor.

Dos versiones que tan solo un juez deberá esclarecer para ver quién miente y quién dice la verdad. Por el momento, Rafael Amargo deberá acudir a los juzgados cada quince días para firmar, aunque antes se ha personado allí en la mañana de este viernes para entregar el pasaporte, para prevenir que viaje al extranjero antes de que se desvele qué sucede realmente en su casa: lo que dice él o lo que dice la policía. Tras este trámite de entregar el pasaporte, el artista se ha dirigido directamente al teatro y así ha sido su llegada.