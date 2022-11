No han sido unos meses fáciles para Rafa Nadal debido a que el embarazado de su mujer, Mery Perelló, se complicó y tuvo que ser ingresada durante las semanas previas al nacimiento de su hijo. Una complicación de la que no trascendieron los detalles hizo que la empresaria tuviera que ser ingresada en una clínica privada de Palma de Mallorca hasta que dio a luz el 8 de octubre. Para Nadal esta situación no fue fácil, pues precisamente le tocó disputar el US Open en Nueva York con la mente puesta en la situación familiar. Ahora, el laureado tenista recuerda los «momentos complicados» que vivieron él y su mujer. Lo ha revelado durante una rueda de prensa en Argentina, país en el que se encuentra y donde este miércoles ha dado una exhibición acompañado por el noruego Casper Ruud. Los dos tenistas comenzarán una gira de exhibiciones que los llevará, además, por Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Rafa Nadal ha confesado que su esposa vivió «unos momentos complicados durante el embarazo»

El actual número 2 de la ATP ha hablado sobre esta gira junto al noruego y también sobre el momento personal que está atravesando. A pesar de que el tenista no es muy dado a hablar de su vida personal, es consciente de que su reciente paternidad ha acaparado titulares y horas de televisión. Sin embargo, sin entrar en muchos detalles, sí que se ha sincerado sobre lo complicado que han sido los últimos meses. Ahora mucho más tranquilo y calmado, habla sobre la ilusión que mantiene por seguir en los terrenos de juego a pesar de su reciente paternidad: «Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023… Hay que adaptarse», dice

Rafa Nadal se ha sincerado sobre su esposa: «He pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos meses», dijo Rafa. Sin embargo, reconoce que llega «con ganas de trabajar, de ponerme en forma». «Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real. Voy a trabajar de la manera que creamos que sea conveniente. Con la confianza y la ilusión de seguir adelante», ha añadido en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el noruego.