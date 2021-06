El colaborador de ‘Sálvame’ ha vuelto a atacar con dureza a Anabel Pantoja, a la que señala como responsable de la polémica causada por la Primera Comunión del hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera.

Con Rafa Mora, Anabel Pantoja nunca puede estar tranquila. Después de protagonizar uno de los momentos más tensos en las tardes de ‘Sálvame’, ambos fueron suspendidos de empleo y sueldo durante unos días. Pero parece que este correctivo no le ha hecho cambiar de opinión al extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, porque este martes volvía a cargar con dureza contra la sevillana.

En el programa han estado hablando de la polémica surgida tras la celebración de la Primera Comunión del hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera en el norte de España. Según Kike Calleja, la modelo está «muy enfadada» con el hijo de Isabel Pantoja y Anabel Pantoja a raíz de la polémica por la comunión de su hijo.

El dj contó en directo en ‘Sálvame’ que lleva ocho años «aceptando» cosas que no comparte por la felicidad de su hijo pero, paraRafa Mora, el culpable no es Kiko Rivera: «Él entró para consolar a su prima que estaba llorando. Kiko no tiene la culpa de nada», decía el colaborador de ‘Sálvame’ tras escuchar a Kike Calleja. «Entró porque la otra se puso a llorar como una magdalena como siempre y ahora se come el marrón Kiko, como siempre», apuntaba.

Belén Esteban no dudaba en salir en defensa de su amiga Anabel y le dedicaba unas palabras a Rafa Mora: «Me parece súper injusto lo que estás diciendo Rafa. Toda la culpa a Anabel aquí no… Lo que pasa que tú con Anabel tienes lo que tienes», ha querido dejar claro la ‘princesa del pueblo’, que siempre saca las garras por su amiga cuando le atacan duramente en el plató de ‘Sálvame’.

Rafa Mora culpa a Anabel Pantoja de toda la polémica

Anabel Pantoja dejaba claro en sus redes sociales la pena que sentía por no haber podido viajar hasta el norte para ser testigo de la felicidad de Francisco hijo el día de su Primera Comunión: «No entiendo por qué no pude ir», se lamentaba la colaboradora, entre sollozos. Y es que en un principio ella iba a ser la madrina de la ceremonia, pero finalmente este papel lo desempeñó alguien cercano a Jessica. Sus lágrimas han provocado que su primo llamase en directo al programa para intentar tranquilizarla

«Tú ya sabes la situación que hay, sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo”, decía Kiko, que añadía: “¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo, que se merece ser feliz y no vivir cosas feas. Ya le haremos su fiesta con su familia paterna y su abuela también estará invitada», añadía.

Jessica Bueno estallaba por toda la polémica

«He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos. Y por respeto y amor a mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él», insiste en su misiva. «Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en el derecho de invitarles solo a ellos ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia”.

Jessica Bueno ha recordado que «uno de los regalos de comunión era el de otra celebración en Sevilla con su familia paterna, cosa que creo lógico, dado que esta la hice pensando en mis dos hijos. Yo no tengo nada que ver con quién ha asistido y quién ha sido el padrino”. Asimismo, ha hecho una petición: «Mi única responsabilidad en ese aspecto era la de elegir una madrina. Por favor, pido respeto hacia mi familia y hacia mi hijo».