¿Quiere desheredar Isabel Pantoja a Kiko Rivera? Chabelita aclara todos los detalles

La guerra entre Kiko Rivera y su madre está muy lejos de llegar a su fin. Este fin de semana, han salido a la luz informaciones relativas a Isabel Pantoja, quien podría estar pensando en desheredar a su hijo. Según el programa ‘Socialité’, que cita como fuente a una excuñada de la artista, la cantante habría solicitado información legal a sus abogados para iniciar los trámites. Unas informaciones antes las cuales el DJ estallaba contra su progenitora en las redes sociales. «Qué pena de familia tengo y qué avergonzado me siento de pertenecer a ella», se lamentaba. Ahora, Chabelita ha aclarado en qué punto está este asunto.

«Pongo en cuarentena la noticia porque no me la creo. Todo puede pasar, pero todo tiene un proceso también», ha explicado. La joven ha afirmado que sería posible que su madre desherede a su hermano, pero en caso de llevar adelante este propósito se trataría de un proceso complejo. «Como poder se puede, pero hay unas pautas, pero tiene que estar en una sentencia. Mi hermano ha tomado medidas contra mi tío Agustín, no contra su madre», ha zanjado.

Chabelita: «Apoyo a mi hermano en todo»

Isa Pantoja ha querido puntualizar así que la batalla entre madre e hijo no ha llegado aún a los tribunales. Con quien sí tiene un litigio pendiente es con su tío Agustín Pantoja. El músico denunció a su tío en los tribunales bajo la acusación de tres delitos penales: apropiación indebida, estafa y administración desleal. Una decisión que podría haber empujado a la tonadillera a dar el paso para desheredarle. Aunque Isa tiene serias dudas de que esta haya tomado una decisión tan drástica: «Él ha hecho caso a esta noticia, pero sigo pensando que no es verdad».

Para Chabelita, lo importante ahora es dejar que el enfrentamiento entre ellos siga su curso, sin ponerse en medio del conflicto. «Yo apoyo a mi hermano en todo. Él sabe que me tiene para contarme lo que quiera. Estoy para escucharlo, pero en la guerra no me meto porque no voy a hacerlo», ha puntualizado.

No cabe duda de que los últimos meses han sido muy difíciles para todas las partes en esta particular y dolorosa contienda mediática que no cesa. En las últimas semanas, sin ir más lejos, el DJ se ha mostrado muy crítico con su madre. A través de su perfil de Instagram indicaba lanzaba un durísimo ataque: «Señorita, ocúpese primero de sus problemas y solucione lo que debe, entre otros, a la kioskera. Lo suyo, si es que le sobra algo, se lo puede meter a su hermano por donde le quepa. Fin de la cuestión», decía. Y acompaña su publicación de dos incendiarios hashtag: «Paga a la kioskera», «paga lo que debes».

Isa reconoce que desea reencontrarse con su madre: «Tengo ganas de verla»

Desde que inició su enfrentamiento con Isabel Pantoja, el cantante ha utilizado las redes sociales en numerosas ocasiones para desahogarse. Días atrás, en un arranque de impulsividad, llegó a anunciar que cerraría sus perfiles oficiales porque necesitaba un descanso. «Voy a centrar mis fuerzas en la música y en recuperarme porque no estoy al 100% mentalmente hablando», confesaba. Días después, ante el aluvión de mensajes recibidos, reconocía que no iba a echar el candado a las plataformas sociales.

Isabel Pantoja, por su parte, sigue guardando silencio en este delicado momento. A su ya rota relación con su hijo se suma que ha vuelve a estar expuesta a los medios, ya que ha regresado al trabajo como jurado de ‘Top Stars’. Dentro de poco, además, el próximo 2 de agosto, será su cumpleaños. Pero Chabelita no sabe si se celebrará na reunión familiar: «Tengo ganas de verla, pero necesita su tiempo. Y ella no está bien por todo lo que ha pasado».

Del reciente cumpleaños de Irene Rosales, Isa Pantoja ha quitado hierro al hecho de que la artista no fuera invitada: «No es un bautizo, no es una comunión, no es un cumpleaños». También se ha pronunciado sobre el deseo de la colaboradora de ‘Viva la vida’ de dejar su trabajo en televisión: «Que haga lo que quiera y lo que mejor le convenga. Ella sabe lo que tiene en su casa y lo que vive ella. La opinión de la gente no le tiene que afectar como para tomar una decisión así».