Miguel Frigenti ha irrumpido con fuerza en el panorama televisivo. Su fichaje por `Sálvame´ le ha salido redondo al programa, que ha visto como este joven de 32 años, nacido de los realities de la cadena, ha sabido darle un toque de luz y contenido a su formato estrella. Podemos decir que el `Merlos Place´, además de habernos ofrecido el culebrón de la cuarentena, también nos sirvió para conocer a este periodista en un ámbito diferente al que se le conocía. SEMANA hace un repaso en la vida del colaborador revelación de la temporada y te acerca un poco más a sus luces y sombras, dentro y fuera de la televisión.

En sus años de instituto sufrió acoso, y Gran Hermano fue una especia de salvavidas emocional, donde se refugió de un realidad bastante dura que le duró hasta los 15 años.. En sus inicios televisivos le conocimos junto a sus hermanos Carlos y Alberto, como `Los Trillizos Frigenti´, en el `Revienta precios´, un concurso que consistía en una subasta inversa, en la que gana el que menos pague. Estuvo conducido por Miquel Serra y los hermanos aparecieron varias veces en `Sálvame´ para promocionar el programa. Miguel Frigenti recuerda esta etapa de su vida como la etapa en que llegaron a Madrid y querían comerse el mundo. Aún así, el programa que dio a conocer a este joven periodista a nivel nacional fue el popular `Gran Hermano´. Allí ha participado como colaborador durante los últimos años y poco a poco se ido haciendo un hueco dentro de la parrilla. Su involucración con el formato, su maestría a la hora de dar opiniones sin ningún tipo de favoritismo y sus polémicas con los habitantes de la casa más vigilada de España, lo llevaron incluso a postularse como candidato para entrar a la casa de Guadalix, para suplir el hueco que dejó Julián Contreras Jr y Belén Roca en `Gran Hermano VIP 4´. Una candidatura donde el público tenía que votar y donde finalmente se decidió que Miguel continuara con su labor de comentarista y no de concursante. Aún así, para este joven nacido en Talavera de la Reina, el programa es mucho más que un concurso de televisión. Es un hobbie y parte de su vida.

Sufrió bullying

La reciente confesión de Pablo Alborán hablando sobre su homosexualidad desató sentimientos encontrados en Miguel Frigenti. El joven nunca ha tenido problemas en hablar del bullying que sufrió en el colegio por parte de sus compañeros, y este lunes, en el cortijo de Jorge Javier Vázquez, se confesó para toda la audiencia, aportando detalles hasta ahora desconocidos . “A mí me han llegado a pegar en mi pueblo por ir de la mano con mi novio”, contaba el ex colaborador de `Ya es medio día´. Desde bien pequeño recibió todo tipo de insultos y desprecios por parte de los niños de su colegio. Un acoso que le dejó secuelas. Unas secuelas de las que aún hoy tiene que tratarse. Otras de las anécdotas que contó el periodista y que sorprendió a todos sus compañeros fue una experiencia que le ocurrió cuando tenía 10 años. Frigenti invitó a su cumpleaños a casi todos los compañeros de clase, pero nadie fue a la fiesta y esto le impactó: “Mi psicóloga me hizo darme cuenta de que los niños no son tan inteligentes a esa edad como para ponerse todos de acuerdo, fueron sus padres. Lo pasé fatal».

Enemigos televisivos



Miguel Frigenti suele provocar ampollas entre los famosos, por sus duras críticas acerca de su actuación en los concursos en los que participan. Uno de los casos más llamativos fue su enfrentamiento con Ylenia Padilla tras su salida de GH DUO. “Aquí cada uno es libre de defender lo que le da la gana”, dijo el colaborador, cuando la tertuliana de `Viva la Vida´, se enfadó y le gritó lo siguiente: “¡O lo que ve en Twitter, ¿no?, para ganar seguidores!” Aludiendo un Tweet que recientemente le había dedicado a Miguel, al comprobar cierta tendencia del colaborador a dejarse llevar por las opiniones de la red social. Una acusación que Miguel decidió contestar así. “¡ Creí que venías cambiada, pero eres la misma maleducada y la misma choni de siempre!”. Pero la cosa no acabó ahí, Ylenia cabreada se levantó del sillón para gritarle: “¡Yo por lo menos vengo con los zapatos limpios, sucio!”. Lo mismo sucedió con la edición de `GH VIP´ donde participó Alba Carrillo, cuando no apoyó el concurso de su compañera y esta terminó pidiendo su cabeza en el programa de Sonsoles Ónega. «Tú estás aquí por hablar de tus rupturas y por hablar de tus ex», declaraba el periodista a la maniquí, cuando esta lo acusaba de haberle hecho la vida imposible a su madre. Recientemente Miguel también ha tenido diferentes desencuentros con Kiko Matamoros y Rafa Mora. A este último, tras las desafortunadas palabras del valenciano llamándolo “guarro”, Frigenti lo atacó refiriéndose a él como “analfabeto”. Sin duda, un periodista sin pelos en la lengua que no tiene problemas en enfrentarse cara a cara con cualquier compañero que lo intente amedrentar.

Su salida de `Ya es mediodía´



El colaborador confirmó en ‘Sálvame’ que el coordinador de la mesa de corazón, Miguel Ángel Nicolás, no le había hecho «ni una llamada»: «Le he escrito varios Whatsapps, le he felicitado su cumpleaños, y ni me ha leído. Yo no tengo ninguna queja del equipo del programa, ni de mis compañeros redactores, pero creo que Miguel Ángel Nicolás no ha dado la talla», explicaba Miguel Frigenti en relación a su salida del programa . «Miguel Ángel está enfadado por lo que dije de la hija de Terelu”, decía en alusión a cuando reveló que Alejandra Rubio habría criticado a Lydia Lozano durante un cumpleaños, al que ambos asistieron. Nicolás también asistió a tal evento y negó haber escuchado lo que el colaborador afirmaba. “Me he sentido solo”, decía en referencia a sus compañeros de programa. Sin embargo, semanas después, el joven de Talavera de la Reina volvía a reencontrarse con su ex jefe, su ex presentadora y se ex compañera Alba Carrillo y todos -excepto Alba- alegaron no tener nada en contra del periodista.

Vida personal



En la actualidad Miguel mantiene una relación con Nuha, con el que confiesa estar muy feliz. El joven es periodista como él y viven juntos en compañía de sus mascotas. “Empecé a bailar con él en un festival y me enamoré como un tonto. Volví a Madrid súper encoñado y la ansiedad se disparó. Los comienzos fueron muy bonitos pero muy agónicos, porque yo soy bastante intenso y demasiado impaciente; y no quería que él lo descubriera y saliera corriendo”, confesaba para la revista Shangay. A pesar de declarar que evita relacionarse con chicos metidos en el mundo de la tele, se excusa de que su chico está más metido en la parte técnica y de edición.