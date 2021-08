Laura Escanes ha abierto su corazón para compartir con sus seguidores que no está atravesando un buen momento. Las mujer de Risto Mejide regresaba a las redes tras anunciar hace tan solo unos días que iba a permanecer alejada de las mismas. Este último año ha sido complicado para la ‘influencer’, tal y como ha reconocido, repleto de «miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre».

La joven ha querido compartir esta larga reflexión a través de su cuenta de Instagram donde también ha publicado algunas bonitas imágenes de cómo está viviendo este verano en familia refugiándose en la naturaleza en La Cerdaya. «Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso», ha comenzado explicando a sus seguidores. Añade que en este preciso instante «necesita parar. Supongo que todos en algún momento necesitamos parar».

Aunque no ha querido ahondar en la razón principal de su malestar, sí que ha dado algunas pinceladas de lo que le está ocurriendo. «No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí». Sin entrar en muchos detalles, sí que ha manifestado que durante el último año ha pasado por «momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas y muchos miedos».

Asimismo explicaba que recientemente había leído una frase que parece encajar a la perfección con su estado actual: “Puedes con todo, pero no con todo a la vez”. Un cúmulo de circunstancias que la han hecho no estar al cien por cien. Concluye este sentido ‘post’ agradeciendo el apoyo de sus seguidores, también el de su familia. Además, dedica unas bonitas palabras a su marido: «A mi amor, por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma. Y supongo que gracias a mí, por haber mostrado las debilidades cuando así lo sentía. Mostrar que no siempre somos fuertes, nos hace fuertes. Así que poco a poco, no hay prisa».

El mensaje de Risto

Hace tan solo diez días que Laura Escanes se sinceraba y compartía con sus 1,6 millones de seguidores que no atravesaba un buen momento personal. Añadía que necesitaba hacer un alto en el camino para coger fuerzas. «Voy a estar desconectada de redes unas semanas. Muchas cosas en muy poco tiempo y no puedo fingir que soy fuerte siempre. Os quiero». Su marido, uno de sus principales sustentos, le escribió entonces un significativo mensaje: «Mi amor es valiente. Y eso me hace admirarla todavía más. #toelrrato a tu lado, apoyándote incondicionalmente». El presentador publicaba este ‘post’ de apoyo acompañado de una imagen de ambos fundidos en un tierno beso.