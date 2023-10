En su última aparición pública, Josie ha hecho saltar las alarmas. Tras haber estado varios meses alejado del foco mediático, el estilista reaparecía en ‘Zapeando’ para revelar el motivo por el que había permanecido en un segundo plano televisivo: una insuficiencia suprarrenal. Las últimas semanas no han sido nada fáciles para la mano derecha de Cristina Pedroche en las Campanadas, que ha tenido que sufrir cambios en su cuerpo por los que asegura haber estado a punto de morir. Pero, ¿en qué consiste exactamente la enfermedad que ha padecido el ciudadrealeño?

Tal y como recoge el Instituto Nacional de Salud, la insuficiencia suprarrenal es “un trastorno que se presenta cuando las glándulas suprarrenales no producen la cantidad suficiente de ciertas hormonas”. Estas glándulas, ubicadas justo encima de los riñones, pueden suponer un verdadero problema para la salud si no funcionan como es debido y provocan esta afección en primer, segundo o tercer grado.

Josie, muy asustado: "Me han resucitado"

En el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, también conocida como enfermedad de Addison, las glándulas suprarrenales están dañadas y no producen suficiente cortisol ni aldosterona. Esto afectaría a la capacidad que tiene el organismo para responder al estrés y a otras actividades de la vida cotidiana. No obstante, con el tratamiento pertinente, una gran parte de las personas que padecen esta enfermedad pueden llevar a cabo una rutina normal sin tener excesivas preocupaciones.

La insuficiencia suprarrenal secundaria se diferencia de la anterior en que comienza en la hipófisis, que está situada en la base del cerebro. Esta glándula produce adrenocorticotropina, hormona que envía una señal a las glándulas suprarrenales para que produzcan a su vez cortisol. Es por ello que si una no genera las suficientes hormonas, tampoco lo hace la otra, lo que hace que las glándulas suprarrenales se encojan e incluso puedan llegar a dejar de funcionar.

Por último, la insuficiencia suprarrenal terciaria se detecta en el hipotálamo, ubicado cerca de la hipófisis. Esta zona produce la hormona de la corticotropina, que indica a la hipófisis que produzca adrenocorticotropina y ésta a su vez da señales a las glándulas suprarrenales para la fabricación del cortisol. Es por ello que, si la primera de ellas no funciona correctamente, tampoco lo hacen las demás.

Por su parte, Josie no ha revelado en qué grado de desarrollo se encontraba la afección en su caso con el objetivo de preservar esta parte en su más absoluta intimidad. Aun así, se ha sincerado a la hora de aclarar que “ha engordado 11 kilos” y que “casi se muere”: “Colapsé. Se estaba emitiendo un programa que habíamos hecho con mucho cariño y tampoco podía decir si estoy malo, pero es que acabé liquidado. Y nada, me fui a una clínica y me han resucitado. Tuve una insuficiencia suprarrenal”, contaba en el programa de La Sexta.