«Es falso que mi marido baje a tirar la basura por las noches. Mi marido no tira la basura nunca, porque en casa hay una persona que trabaja y se encarga de eso». Así trataba de desmentir Ana María Aldón a la que ya conocemos como «vecina traidora» el pasado fin de semana. Lo que quizás no imaginaba es que su todavía marido, Ortega Cano, iba a mandarle un zasca delante de las cámaras a la diseñadora de moda dejando claro que él también atiende este tipo de tareas. Y es que este lunes sobre las 7 de la tarde salía de su vivienda justo cuando ‘Sálvame’ estaba en directo para sacar la basura al cubo que tiene junto a su casa, eso sí, despacio para que todo el mundo fuera consciente de este detalle tan cotidiano.

Vídeo: Europa Press

«Me lo tomo a cachondeo, como os lo tomáis todo a cachondeo, mi vida y todo, también me gusta el cachondeo», decía Ortega Cano al salir de su propiedad durante unos segundos. Una imagen que, según el reportero Sergi Ferré, era «surrealista»: «Ha ido andando lentamente mirándonos. Yo no entendía absolutamente nada y él miraba la bolsa fijamente como que estaba haciendo una demostración de que él también tira la basura (…) Me ha parecido maravilloso«. Desde el programa vespertino le han aplaudido su sentido del humor, dejando claro que esta es la actitud con la que debería de empezar a tomarse todo lo sucedido en su vida en los últimos tiempos. Pero no parece ser de su agrado que Ana María confirme que atraviesan una crisis matrimonial que no saben si terminará o si, por el contrario, terminará en divorcio.

Fue el 27 de septiembre de 2018 cuando Ortega Cano y Ana María Aldón se dieron el ‘sí, quiero’, no obstante, cuatro años después su relación podría saltar por los aires. Aunque ella ha insistido en que de momento no se ha barajado la posibilidad de separarse, llama la atención que estando ambos en Madrid ella no haya pernoctado en la casa que comparten a las afueras de la capital. «No estamos separados y no hemos hablado de separación. Vivimos bajo el mismo techo», dijo en su última entrevista. Poco después se demostraba que la gaditana dormía fuera de la vivienda conyugal, un gesto que lejos de terminar con los rumores, solo los ha multiplicado.

De momento, no hay ninguna decisión en firme. Ana María y Ortega Cano han preferido reposar lo que está sucediendo y no apresurarse a decidir nada antes de tiempo, aunque no está siendo fácil para ninguno de los dos. A esta complicada situación se suma la tensión que reina en la familia, de hecho, cabe recordar que no existe por ejemplo ningún contacto entre Ana María y Gloria Camila desde el mes de mayo, siendo esa la última vez en la que mantuvieron contacto.