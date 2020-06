Elena ha vivido una de las mejores experiencias de su vida en Honduras. Su paso por ‘Supervivientes’ ha sido muy comentado al protagonizar algunas polémicas y algunos momentos muy duros, pero lo cierto es que lo bueno pesa más que lo menos bueno. Ha tenido la suerte de conocer a unos compañeros increíbles, que podrían quedarse en su vida ya para siempre.

Desde el resort donde tuvieron que pasar la cuarentena al finalizar el programa han compartido muchos momentos juntos, que demostraban lo bien que se llevaban. Sin embargo, hace unos días volvieron a la normalidad y a sus casas después de cuatro meses fuera de casa.

Elena, que no consiguió llegar a la final, se fue a su casa, donde se reencontró con su pareja, Pedro Solà, del que decía que ya le tenía conquistada. Pero Elena estaba deseando ver a una de sus personas favoritas en el mundo, su nieto Martín. Y es que después de cuatro meses fuera de casa, la concursante de ‘Supervivientes’ estaba deseando verlo y comprobar lo mucho que había crecido durante este tiempo.

La madre estaba deseando ver, como no podía ser de otra manera, a su hija Adara, con la que tiene una relación estupenda. De hecho, nada más llegar a España procedente de Honduras, Elena no puede estar más feliz por haberse enterado de dos grandes noticias: su hija ya no está con Gianmarco y que sus hijos han hecho las paces después de haber pasado por malos momentos.

Pero volviendo al reencuentro con su nieto, Elena estaba deseando poder reunirse con él y pasar todo el tiempo que ha perdido durante su estancia en la isla. Y dicho y hecho. Desde que se reuniera con su hija, Adara no ha parado de compartir los bonitos momentos que están pasando juntas, poniéndose al día de todo y dándose mucho cariño.

Y como no podía ser de otra manera -y como una súper abuela que es- Elena no ha dudado en invertir parte del dinero ganado en ‘Supervivientes’ en su nieto. Hace apenas unas horas tomaba la decisión de irse de compras y sorprender a su nieto con muchos, muchos regalos.

Elena gasta su dinero de ‘Supervivientes’ en su nieto

Se trata de una colección de juguetes para la edad del pequeño. Martín, muy sorprendido con todos los juguetes, no ha dudado en acudir al encuentro de su abuela para verlo todo con detalle. Un peluche, juguetes para hacer bloques, un piano, una moto… y muchas cosas más que Adara no ha dudado en enseñar a sus seguidores.

«La abuela, qué mona, la cantidad de regalos para su nietecito… ¿qué es todo eso Martín?», se preguntaba Adara. Elena, por su parte, se ponía a jugar con el pequeño y le decía que antes había que quitar las cosas de las cajas. «¿Te gusta Martín?», le preguntaba Elena muy feliz al ver la carita de su nieto.