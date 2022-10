La familia Campos está de celebración, aunque la buena nueva haya llegado quizá en el peor momento. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, va a ser padre junto a su esposa, Paola Olmedo, quien hace tan solo unos días saltaba a la palestra por sus duras declaraciones sobre su familia política que, junto a su madre, ha dejado claro que no son del todo de su agrado. Dejando a un lado la controversia y con la firme intención de que la llegada de este bebé venga a reconciliar ambas familias, Carmen Borrego ha anunciado que en unos meses será abuela por primera vez a través de la revista ‘Lecturas’.

Vídeo: Europa Press

Esta buena noticia para el televisivo clan ha hecho que María Teresa Campos se ponga de nuevo ante los reporteros para hablar sobre la buena nueva. La veterana presentadora va a convertirse en breve en bisabuela, pues el bebé que está ya en camino es el primero que uno de sus tres nietos traerá al mundo. Una felicidad que no es capaz de disimular al ser preguntada por cómo ha recibido el anuncio de que pronto serán uno más en la familia, aunque ella se enteró mucho antes: “Pues recibí la noticia ya hace unos cuantos días o semanas, no sé, cuando ella ya lo supo”.

María Teresa Campos ha aprovechado que tenía los micrófonos en frente para detallar un suceso que ahora cobra más importancia, al saber que su nieto José María Almoguera le iba a hacer bisabuela: “Lo único que te voy a contar es una anécdota graciosa de mi nieto, porque mi nieto cuando se iba a casa me llamó y me dijo ‘abuela, que me caso’ y yo dije ‘ay, qué alegría más grande, que quería yo que me hicieran bisabuela’. Y me dijo abuela, yo solo he dicho que me voy a casar”, recuerda la presentadora, feliz por lo que está por llegar.

Además, la presentadora no ha tenido reparo alguno en detallar cómo se encuentra su hija Carmen Borrego ante la idea de convertirse en abuela: “Yo creo que Carmen está muy contenta, porque tiene motivos para estarlo y hay quienes enfangan las cosas, pero bueno, ya sabemos dónde estamos cada uno”, asegura María Teresa Campos haciendo alusión a los audios de la mujer de su esposo en los que la familia Campos no sale muy bien parada y que han salido a la luz junto cuando se ha dado a conocer que está embarazada de su primer hijo. Una alegría algo empañada con dosis de polémica, pero que la presentadora no quiere hacer demasiado caso, pues no quiere que un motivo de júbilo para todos se vea opacado por dimes y diretes de los que ella ya está cansada. Vea el vídeo y descubre cómo se enteró de la noticia, quién se lo contó y cómo sobrellevan los suyos esta novedad.