Rosa López no gana para disgustos. Este fin de semana, la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' actuó en la preparty de Eurovisión de Barcelona, donde acudió este fin de semana como invitada especial. Sin embargo, nada salió como el público esperaba y las críticas no tardaron en llegar. Rosa versionó diferentes canciones que han participado en Eurovisión, como 'Quédate conmigo' de Pastora Soler o 'La noche es para mí' de Soraya Arnelas. A pesar de los grandes hits con los que subió al escenario, muchos internautas aseguran que ha destrozado varias canciones e incluso hay quienes insisten en que le da pena el resultado que tuvieron que escuchar sobre el escenario del Sant Jordi Club. Ahora, ella reacciona a ese aluvión de críticas y se defiende.

La 'triunfita' se ha mostrado agradecida por todo el cariño que ha recibido a lo largo de estos más de 20 años que está sobre los escenarios. "Quiero tomarme un momento para daros las gracias a todos por el amor y apoyo que me demostráis día a día. Entre ayer y hoy he estado recibiendo muchas críticas en referencia a la actuación del pasado sábado. Nunca es fácil lidiar con el odio y las críticas, intentas ser un impermeable, pero siempre se filtra algo. Estoy feliz, aun así, de ver la parte amable de todo, gente que sin tener por qué, intenta calmar las aguas", comienza diciendo.

Rosa López se defiende de las críticas recibidas por su actuación en Barcelona

Y añade: "La música siempre ha sido mi refugio y mi pasión. Y siempre lo será. Cada artista asume y afronta una actuación de la mejor manera, siempre con todo el amor para hacer disfrutar a todas las personas que están mirando y esperando grandes cosas. A veces, no es lo que uno se imaginaba, a veces sales desbordado de emoción y otras de energía. Pero siempre te mueve algo, siempre y es lícito y justo que cada persona lo exprese. Para los que me conocen y siguen mi carrera: Gracias por recordarme por qué hago esto y por darme la fuerza para seguir adelante". Rosa López asegura que "prometo seguir trabajando duro, creciendo como artista y dando música que os haga sentir tan vivos como a mi" y se despide de sus seguidores con un "¡Nos vemos pronto en el escenario OS QUIERO! Mientras disfrutemos de la música".

🇪🇸 @RosaLopez hace un recorrido por los éxitos de España en Eurovisión…

▶️«Quédate Conmigo» de @PastoraSoler (2012)

▶️«La Noche Es Para Mi» de @SorayaArnelas (2009)

▶️«Amanecer» de @Edurnity (2015)

Sin olvidar su mítico «Europe's Living A Celebration» (2002) #BCNEurovision pic.twitter.com/auKQSr0VcN — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión ( @escplus_es) March 25, 2023

Los comentarios que se pueden leer relacionados con la actuación de la 'triunfita'

"Le falla el monitoreo...Me da que no se escucha bien y no se atreve a llegar a las partes del tema más agudas", "Le pasa muy a menudo. No es un problema técnico. No llega a las notas porque su instrumento ya no es el mismo y parece que no lo ha cuidado ni lo ha entrenado" o "El problema es que con sus limitaciones vocales pensara que sería buena idea cantar 'Quédate Conmigo' y que nadie de su equipo le dijera: te doy un consejo, para" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social del pajarito. Unas duras críticas a las que ahora se pronuncia e intenta quitarle hierro al asunto.