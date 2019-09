Carola Baleztena no está viviendo uno de sus mejores momentos después de que la pasada semana anunciara que había perdido el bebé que esperaba fruto de su relación con Emiliano Suárez. Pues bien, después de unos días desconectada de las redes sociales, la actriz ha querido escribir un mensaje para agradecer todo el apoyo que ha recibido todo este tiempo.

«M U C H A S G R A C I A S. Solo se me ocurre volver con esta sonrisa. La que habéis conseguido sacarme con las miles de muestras de cariño y amor recibidas. Vuestras conmovedoras historias y mensajes de animo y fuerza, de verdad nos han llenado el corazón. Gracias Gracias y Gracias a nuestras familias, amigos, medios de comunicación y a las tantísimas personas que no nos conocen y no han dudado en mandarnos todo el cariño del mundo. Y a ti, el amor de mi vida, ya sabes que la vida a tu lado es infinitamente mejor. Sin tu verdadero amor, tu protección y tus mimos todo esto hubiera sido una auténtica pesadilla. GRACIAS @emilianosuarezpascual ❤️», escribía agradecida.

Hace cinco días, Carola y Emiliano anunciaban que el pasado miércoles perdieron al bebé que esperaban tras una revisión rutinaria durante el sexto mes de gestación. «Los estudios confirman que el feto venía con innumerables problemas y que hubiera sido más que probable que el embarazo no hubiera llegado a término en ninguna de las posibles hipótesis», han contado. Un importante «mazazo», tal y como ellos mismos lo han definido: «Hemos pasado unos días difíciles en el Hospital Puerta de Hierro, en donde nos han tratado con mucho cariño y enorme profesionalidad».

La pareja ya descansa en casa con un claro objetivo: «Asumiendo la situación con entereza, optimismo y buena energía». Añaden que estarán unos días desconectados sin atender el teléfono. «Necesitamos coger fuerzas y aislarnos un poco para volver con la fuerza y alegría de siempre. Y así será», concluye.

Sin embargo, Carola ha querido agradecer todas las muestras de cariño y para ello, lo ha hecho con una publicación en Instagram. El matrimonio no solo han recibido el apoyo y el cariño de personas anónimos, también de grandes amigos, como Marta Sánchez, que esta misma semana reaparecía en un evento público y explicaba cómo había recibido la triste noticia.

«Desgraciadamente ha sido muy triste, venía mal el bebé, ellos no lo sabían… o sea que bueno, están muy tristes y muy afectados porque ya era un bebé de casi seis meses, pero prefiero que os lo cuenten ellos, es una cosa muy personal y prefiero mantenerme al margen. Yo he vivido con ella el embarazo, somos muy amigas y ha sido un palo enorme», desvelaba.