Christian Gálvez y Patricia Pardo son la pareja del momento. Una relación que pillaba a todos por sorpresa después de que saliera a la luz y que los protagonistas se encargaban de confirmar de primera mano con la mayor naturalidad posible. Después de escuchar a los dos presentadores gritar su amor a los cuatro vientos de forma pública, este fin de semana hemos podido ver las primeras imágenes de los dos tortolitos juntos.

Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no se esconden y se han dejado ver este sábado paseando juntos cogidos de la mano por las calles de Madrid. Con mascarilla, ambos han dado un paseo por un conocido barrio de la capital española y han dejado patente que la relación está más que consolidada. Los dos presentadores quieren darle normalidad a la situación y tarde o temprano iba a producirse este momento.

Esta aparición pública llega tan solo una semana después de que el que fuera presentador de ‘Pasapalabra’ hiciera una bonita declaración de amor hacia la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’. «Esta semana he aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o critiquen, pero también he aprendido que, si no lo doy, puede que hagan cualquiera de las dos cosas. Así que, lo que he decidido, es caminar con libertad, disfrutando cada pasiño. Camino sin prisa, pero con alma. Alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Pati, te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más grande de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, nos recordaremos que lo que importa es la perseverancia y pasión de los jardineros», expresaba.

Muy ilusionados con esta etapa

Un día después de que los dos protagonistas confirmaran su relación, Christian Gálvez acudía a casa de Patricia Pardo. Una visita que era captada por las cámaras y que confirmaban que su idilio seguía su curso. Según pudo conocer SEMANA, los dos están muy ilusionados con este affaire. Se sienten a gusto y ambos han pasado página de sus recientes rupturas: se han separado de quienes que eran sus parejas con una diferencia de aproximadamente un año. Christian se separó de Almudena Cid en 2021 y Patricia tomó un rumbo distinto al de su marido en 2020.