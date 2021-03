Beatriz Trapote y Víctor Janeiro acaban de ser padres de su tercer hijo, una niña llamada Brenda que acaban de presentar ante los medios de comunicación.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro están viviendo un momento muy dulce. La pareja se acaban de convertir en padres de su tercer hijo, una niña llamada Brenda de la que se declaran profundamente enamorados. Ellos mismos anunciaron a través de sus redes sociales la llegada al mundo de su bebé, siendo los propios padres quienes dieron detalles incluso de lo duro que había sido el parto. «Brenda ya está aquí. Estamos súper felices @victorjaneiro. Ha sido un parto largo y duro pero, como siempre digo, el resultado merece la pena. Brenda ha nacido a las 20.27h con 3,020 gramos«, escribió este miércoles. Solo dos días después han recibido el alta y han tenido el bonito gesto de posar para los fotógrafos que se encontraban a las puertas del hospital en el que permanecían ingresados.

Con un look informal y una sonrisa de oreja a oreja, el matrimonio no ha dejado de hacer carantoñas a su hija, demostrando así que se les cae la baba con la llegada de la niña. Muy ilusionados con la etapa que están viviendo, los dos estaban deseando poder irse a casa para que tanto ellos como sus otros hijos pudieran disfrutar de Brenda. La pareja ya tiene dos hijos Víctor, nacido el 5 diciembre de 2015, y Oliver, nacido el 12 de diciembre de 2018. La pareja anunció que la periodista se encontraba en estado de buena esperanza solo 10 días después de que falleciera el patriarca, Humberto Janeiro, un motivo por el que volvieron a sonreír a pesar de las circunstancias. El padre del torero estaba muy unido a sus nietos, por lo que le hizo muy feliz saber que iba a ser de nuevo abuelo, a pesar de que no pudo conocer a la pequeña.

Fue hace algunos meses cuando descubrieron cómo se iba a llamar su tercera hija, un nombre que habían escogido por su significado y por su inicial. «Es una niña. Yo dije que quería un nombre que empezara por ‘B’ y nos hemos decantado por Brenda. Es un nombre original que significa valiente y fuerte como una espada. Creo que en momentos en los que estamos de pandemia y de lucha pues yo creo que nuestra niña nos tiene que acompañar», explicó la joven.