Rosa López, Gisela o Javián han dedicado emotivas palabras a su compañero, al que han dado un último adiós en el tanatorio de Mataró.

Hoy ha sido un día muy doloroso para todos los triunfitos. Hoy, familiares y amigos se han reunido en el tanatorio de Mataró para despedirse de Álex Casademunt, fallecido a los 39 años como consecuencia de un accidente de tráfico. Entre los asistentes no faltaban quienes fueron compañeros del catalán en la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

La jornada en la que se ha dado un último adiós al artista ha sido intensa y larga. Sobre las 13:30 horas llegaba Judit, la pareja del cantante, Poco después han ido llegado los familiares. Los compañeros de OT, que ayer estuvieron apoyando a la familia en el domicilio familiar, llegaban en taxis al centro funerarios. Todos ellos han formado una auténtica piña en este emocionado último adiós a Casademunt, en cuyo velatorio se han proyectado imágenes suyas.

Vídeo: Europa Press

«La gente se merece que sepa lo bonito que era», ha explicado Rosa López al concluir la ceremonia. La cantante, acompañada de Alejandro Parreño, escribía una desgarradora carta de despedida a su amigo en las redes sociales tras conocer la noticia de su muerte. «Aún no se cómo llevar esta noticia. La vida, ¿qué coño es la vida? la muerte de las personas que quieres dicen qué es la vida… y no aprendemos. Álex donde quiera que esté ahora recibirá todo nuestro amor. Nos has dejado totalmente descolocados mi niño. Tu último audio y la foto de tu perfil con la pequeña… Te quiero, Álex. Siempre en mi corazón mi niño… desde anoche no puedo creerlo. Te quiero Alex … te quiero…», señalaba.

Vídeo: Europa Press

Gisela, por su parte, destacaba cuánto lo apreciaba todo el mundo: «Siempre estará con nosotros», decía. «La gente lo quería mucho. Que los recordemos todos como era, que era un ser maravilloso». Javián, que formó parte de la agrupación Fórmula Abierta junto a Casademunt, se ha mostrado especialmente triste. «Me llevo muchas cosas muy bonitas, mucho amor y mucho cariño que me ha dado. Era como un hermano pequeño. Era un alma libre y se tenía que ir así. Yo estaba dentro de él… Era un persona íntegra, a sus amigos los quería muchísimo».

La cantante Merche, que mantuvo una relación de cuatro años con el catalán, apenas podía articular palabra. Rota de dolor, hacía un esfuerzo para atender a los medios de comunicación. «Hay que recordarlo sonriendo y cantando siempre, haciendo música, que es lo que le encantaba».

Joan, hermano de Álex Casademunt, era el encargado de dar las gracias en nombre de toda la familia ante las muestras de cariño recibidas. «Estamos absolutamente destrozados, conmocionados. España se ha volcado con alguien que tiene un talento tremendo y que es una parte de mí. Gracias por estar aquí. Álex estaría muy orgulloso de ver todo esto».