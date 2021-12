Hace apenas unos días, SEMANA publicaba en exclusiva las imágenes de Alba Carrillo y Canales Rivera disfrutando de una cena por Madrid y de una noche de discoteca con amigos. La pareja sorpresa del final de año ponía el broche a la noche con una noche de hotel juntos. Todo parecía felicidad y buena sintonía hasta que este jueves se producía un desagradable suceso en el plató de la final de ‘La casa de los secretos’.

Ha sido tal el enfado que tiene Alba Carrillo con el torero que no ha dudado en hacerlo público a través de sus redes sociales. Y es que no ha defendido a su madre, Lucía Pariente, cuando se ha tratado un tema complicado en la gala final de ‘La Casa de los Secretos’: «Y lo del señor Canales Rivera, sin palabras. Él lo sabía, él lo contó a la casa y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga, se acojona y se calla. Decepción», ha escrito la modelo totalmente sorprendida por lo ocurrido.

Alba, decepcionada por el feo de Canales Rivera con su madre

Pero, ¿qué ha ocurrido para que Alba le haya dedicado a Canales Rivera estas palabras? La modelo considera que el torero no defendió a su madre en el plató de la gran final de ‘La casa de los secretos’ cuando esta le pregunta sobre el polémico bolígrafo que supuestamente había dentro de la casa.

Lucía Pariente ha sido la protagonista de la gala al sacar en pleno directo la información de que Cristina Porta tuvo durante un tiempo un bolígrafo dentro de la casa. Lo tuvo guardado un tiempo «detrás de una cámara», dice la madre de Alba Carrillo. Lucía pedía ayuda a su amigo, pero el torero no prefería mantenerse al margen. Este feo detalle es el que ha llevado a Alba a atacarlo ahora de manera pública.

Jorge Javier Vázquez estalla contra Lucía Pariente en pleno directo

Jorge Javier Vázquez estallaba muy enfadado por todas las acusaciones que había hecho Lucía Pariente. «Estás mintiendo», decía rotundo. «Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Sembráis la duda», ha continuado diciendo.

Lucía Pariente seguía en sus trece, defendiendo su opinión. De hecho, se ha atrevido a llamar al presentador de televisión «bravucón», que ha terminado enfadando aún más a Jorge Javier, que ha echado del plató a la madre de Alba. «No, lo siento mucho, no lo voy a abandonar porque no he dicho ninguna mentira», decía. Finalmente, Lucía tenía que abandonar el plató para que el resto de colaboradores pudieran seguir con la final de ‘La casa de los secretos’.