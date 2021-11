Hace unos días salía a la luz la noticia de la ruptura entre Pelayo Díaz y su marido, Andy McDougall. Después de tres años juntos, la pareja ha decidido poner punto y final a su relación. Pero, a tenor de las palabras del estilista, han decidido tomar rumbos distintos de manera cordial. En sus redes sociales, el bloguero, ‘influencer’ y diseñador de moda ha compartido un precioso post en el que dedica unas bonitas palabras de despedida para su ex, en el que le dice «te quiero en mi vida para siempre».

«La vida es imprevisible y eso es, a partes iguales, lo más bonito y lo más aterrador», arranca diciendo el joven en su misiva. «Compartí con vosotros mi ilusión cuando Andy apareció en mi vida, fuisteis testigos de nuestra historia de amor y nuestra boda, así que me parece justo contaros también, aunque me duela, que hoy estoy triste porque el amor se ha ido pero la magia se queda».

«Una relación como la nuestra merece una carta de despedida»

«Sé que a través de Instagram la vida parece muy fácil y muy bonita. Y lo es, pero también hay una parte más privada que no siempre muestro. Pelayo no es solo desfiles, fiestas y viajes», prosigue. «Pelayo es sofá y manta con la mirada pérdida también. Llevo días preguntándome qué ha fallado, qué hemos hecho mal o qué cambiaría. Y aunque encuentre alguna respuesta la realidad es la que es: Que no soy perfecto. Que apuesto, que quiero con intensidad, que caigo pero me levanto y que vivo sin miedo. Y que una relación como la nuestra se merece una carta de despedida.

A continuación, Pelayo Díaz escribe su carta, que resulta sincera y emotiva. «Querido Andy», comienza. «Estoy muy orgulloso de nosotros, del amor y del respeto que nos tenemos. De como empezó y de como seguirá, porque aquí no se acaba. Apareciste en mi vida de repente y nos reconocimos como dos chavales que perseguían el mismo sueño: AMARSE. Y desde ese verano de 2017 exprimimos cada minuto juntos, cada locura, cada viaje! Ojalá todo el mundo pueda experimentar al menos una vez en la vida lo que es el amor, lo que es despertarse cada mañana y salir a gritar al balcón “¡soy feliz!” tan alto que duela porque no puedes contenerlo dentro».

«Aquí estaré siempre antes de que me necesites»

«Yo lo sé, yo eso lo he vivido, y tú también. ¿Acaso no nos convierte eso en unos afortunados? Mira, no se cuál es el siguiente paso, pero de lo que estoy seguro es que nos tendremos cerca. Te quiero en mi vida para siempre, quiero verte crecer, triunfar y volver a enamorarte porque esa sonrisa tuya es demasiado bonita para perderse en la rutina», continúa.

Por último, le desea lo mejor al que ha sido su marido. «Afortunado el que venga después y, aunque me duela y a veces sea duro, aquí estaré siempre antes de que me necesites. Me alegro de haber hecho juntos una parte del camino, no me arrepiento de nada y volvería a apostar mil veces más por nosotros. Gracias por haber jugado conmigo a ser niños otra vez. Y recuerda, si no sabes qué ponerte, ponte feliz ❤️ #Pelandy forever», concluye.

Hace cinco díaas, Andy McDougall hablaba abiertamente de la ruptura con Pelayo en las redes sociales. «Debo confesarles que no se cómo empezar este post, que me cuesta demasiado, pero que también siento que les debo contar y responder a las cientos de preguntas que me llegan de ustedes con mucho cariño y preocupados preguntándome si estoy en crisis con Pelayo», destacaba.

«Así como los hice parte de algo tan lindo como es estar enamorado, de nuestra historia de amor “Pelandy” y muchas cosas bonitas que nos han pasado en los últimos años, hoy tengo que contarles que es verdad, con Pelayo hemos decidido no seguir juntos como pareja pero que nos tenemos mucho cariño y respeto. Que nos ha costado tomar la decisión pero preferimos que esta historia de amor tenga un final feliz», añadía.

«Pelandy es una palabra que lleva consigo miles de sentimientos y recuerdos bonitos que estarán siempre en mi corazón. Es nuestra historia de amor, que fue tan especial que puedo contarla con todos los detalles miles de veces y todas de ellas emocionarme como ahora que escribo esta carta», escribía. «Sé que estarás en mi vida y que nuestro amor será diferente pero eterno. Deseo fuertemente que seas muy feliz. Te quiero mucho y gracias por todo lo vivido, me llevo los mejores recuerdos. Amo a tu familia y la familia que formamos juntos 🐶 Te voy a extrañar demasiadito y espero poder llevar esto de la mejor manera ❤️❤️❤️❤️».

Con la carta de Pelayo, los dos han cerrado con broche de oro un idilio que, quizás, ha durado menos de lo que ambos hubieran imaginado. Y al que ambos han puesto el adiós más elegante y afectuoso de los que se recuerdan en el mundo del corazón.