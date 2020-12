Unos días después de su salida de ‘La Casa Fuerte 2’, Chabelita Pantoja se ha acercado hasta Cantora para ver a su madre, Isabel Pantoja. Todos los detalles de este esperado reencuentro…

Chabelita Pantoja y su madre, Isabel Pantoja, por fin se han reencontrado. Después de varios días de debate, se ha producido el encuentro en Cantora, hasta donde se desplazaba la joven, tal y como publica Look. Finalmente ha sido ella la que ha tenido que dar el paso para hablar de todo lo que ha pasado durante su estancia en el reality ‘La Casa Fuerte 2’.

La hija de Isabel Pantoja tuvo que esperar unos minutos en la valla que rodea Cantora hasta que por fin le abrieron la puerta. Se acercó hasta allí este pasado miércoles sobre las 18:00 horas y el encuentro entre madre e hija ha durado alrededor de una hora. Chabelita prefirió ir sola, sin ninguna compañía. Tampoco la de su pareja, Asraf Beno, con el que ha tenido algún que otro encontronazo durante su participación en el ‘reality’.

Este encuentro se producen después de las palabras que dio sobre la complicación de ponerse en contacto con su madre cuando salió de la casa del ‘reality’ en el que ha participado. Una vez de vuelta en la realidad, la joven confesó que pudo hablar con su hermano, pero lanzaba un desgarrador mensaje al no poder localizar a la artista.

Tuvo problemas para localizar a su madre y hablar con ella

«He intentado ponerme en contacto con mi madre… Me gustaría saber quién tiene su teléfono o cómo puedo hablar con ella«, decía con cierto tono de tristeza. Pasados unos minutos y con el ambiente más tranquilo, Jorge Javier Vázquez intentaba bromear sobre el asunto: «Si alguien ha encontrado el móvil de Isabel Pantoja que se lo devuelva, está en Cantora». «Suponemos que está en Cantora«, bromeaba la joven para seguir al presentador.

De la misma forma, la interprete de «Ahora estoy mejor» ha reconocido que también ha tenido tiempo para ver la primera entrega de ‘Cantora: la herencia envenenada’, en donde Kiko Rivera hizo las confesiones más desgarradoras sobre su madre. Tras ver el programa, Chabelita reconoce que le produjo «dolor» escuchar todas y cada una de las informaciones que se vertieron.

Unas Navidades complicadas

Parece que este año no pasará las Navidades con ella dado los ánimos que hay en la familia. «Como está la situación, mi madre no la va a celebrar. Creo que no lo va a celebrar. Yo lo haré en casa con Asraf y el niño. Me encantaría estar con mi hermano pero él estará con la familia de Irene y más con lo que ha pasado», declaraba la joven hace unos días, antes de que se produjera su esperado reencuentro.