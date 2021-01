Miguel Ángel Silvestre ha mostrado una de sus sesiones de boxeo en la que muestra cómo golpea la pera con un elegante movimiento de pies. Eso sí, lo que todos destacan es lo bien que le sienta sudar la camiseta y tonificar sus admirados músculos. Vea los vídeos

No es un secreto que a Miguel Ángel Silvestre el deporte le apasiona y es que con ese cuerpazo es difícil disimularlo. Una vez que ya es de dominio popular que le encanta sudar la camiseta para dar forma a sus músculos, el actor ha decidido compartir con sus seguidores de Instagram cómo es una de sus sesiones de entrenamiento, en esta ocasión, con el boxeo como leitmotiv. A este atractivo púgil no se le da nada mal la pera y las esquivas, aunque dudamos que tenga intención de subirse a un ring a pelearse con un contrincante, pues sus deseadas facciones estarían en peligro y por ahí no está dispuesto a pasar.

Vídeo: Instagram

“Lunes, vamos allá”, escribía Miguel Ángel Silvestre como acompañamiento a un vídeo que está causando furor y en que muestra cómo ha adoptado con elegancia los principios básicos del boxeo, con una buena agilidad, una velocidad de golpe intenso y un movimiento de piernas que ni Billie Elliot. Parece todo un profesional, pero para aquellos que el boxeo no les es atractivo, se conforman con ver en acción al actor sudando la gota gorda mientras golpea la pera y continúa con su eterna tarea de tonificar sus músculos y, de paso, robarnos suspiros. Vea el vídeo, que no tiene nada de desperdicio.

Y no es la primera vez que nos seduce Miguel Ángel Silvestre con sus dotes para el boxeo y es que sus fotos y vídeos practicando este deporte suelen adornar sus redes sociales. Un reclamo más que explica que el actor sume ya más de 3,3 millones de seguidores por todo el mundo.

Vídeo: Instagram