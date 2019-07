El polémico y criticado debut de María Escarmiento (‘OT 2018’)

María Escarmiento ha sido la última concursante de ‘OT 2018’ en sacar su primer single tras su paso por la Academia de ‘Operación Triunfo’. La joven y su novio, Pablo Amores, protagonizaron uno de los momentos más comentados en una de las galas cuando dio una respuesta de lo más polémica a Roberto Leal.

Ahora, María ha lanzado su primera canción con videoclip incluido, que por cierto, ha dirigido su novio. El single, al que ha llamado ‘Amargo amor’ no ha pasado desapercibido para nadie y ha sido de lo más criticado. Antes que nada, te damos la oportunidad de verlo si aún no lo has hecho:



El vídeo lleva apenas unos días y ya ha conseguido casi el millón de visualizaciones. Y es que la canción ha despertado muchas críticas. «No me esperaba nada de ti, y aún así me has logrado decepcionar», «Le pone las «mismas ganas» de siempre», «Soy el único que nota la música mucho más alta que la voz de María?», «La verdad, no me convence mucho, la voz, la letra, la música… No me gusta mucho», han comentado algunos.

¿Se pronunciará María al respecto o preferirá hacer oídos sordos?