Plácido Domingo ha contado con el respaldo de decenas de famosos en su último concierto ofrecido este miércoles en el Festival de Starlite de Marbella. Casi 3.000 personas disfrutaron de su talento, entre ellos muchos rostros conocidos

Plácido Domingo se dio un multitudinario baño de masas este miércoles en su actuación estelar en el Festival de Starlite de Marbella. El tenor, a sus 80 años, ha demostrado que tiene aún mucho que ofrecer sobre los escenarios, como así han sido testigos muchos rostros conocidos de nuestro país, que fueron testigo de su talento en compañía de la soprano Saioa Hernández. Su actuación fue todo un éxito y es que tras finalizar su espectáculo con una versión del himno nacional de Marta Sánchez, terminó con una ovación y un aplauso que se extendió hasta tres minutos. Parece que el tenor ha sabido resurgir de sus cenizas, después del escándalo provocado por las acusaciones de supuestos abusos sexuales que denunciaron una treintena de mujeres en Estados Unidos.

Aunque quedaron algunas localidades libres, Plácido Domingo logró acoger en el auditorio de la cantera de Nagüeles donde tiene lugar el Festival de Starlite a cerca de 3.000 personas. Las entradas oscilaban de los 73 euros a los 469 euros y fueron precisamente las más baratas las que no se llegaron a vender en su totalidad. Un aforo limitado por cuestiones sanitarias en plena pandemia del coronavirus que no evitó que el público jalease todas sus canciones, disfrutarse del espectáculo y dejase los líos judiciales del tenor fuera del escenario, pues no era lo que les llevaba a la cita.

Entre los asistentes que acudieron a disfrutar del talento de Plácido Domingo estaban muchos famosos que suelen emplazar sus vacaciones en la Costa de Sol y que pasan las noches en los diversos espectáculos que ofrece el Festival de Starlite, una cita obligatoria ya para los turistas. Entre ellos pudimos ver a Carmen Lomana, que prefirió no hacer declaraciones sobre las acusaciones que pesan sobre Plácido Domingo, mientras que otros sí que quisieron restar importancia a lo publicado, como es el caso de Genoveva Casanova, Valeria Mazza u Olivia de Borbón. Eso sí, siempre con la cautela obligatoria al tratar un tema tan delicado y que tantas sensibilidades ha despertado en los últimos meses.

Vamos a ver foto a foto quién acudió a la cita con Plácido Domingo y que jalearon sus canciones y se emocionaron con su talento, dejando a un lado la polémica: