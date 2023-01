Hace apenas unas horas, Shakira sorprendía al mundo entero al lanzar ‘Bizarrap’, su nueva canción. Una melodía en la que lanza auténticas bombas contra su expareja, Gerard Piqué. Por tercera vez consecutiva desde que rompió con el futbolista, la cantante ha dado a conocer un nuevo tema que vuelve a estar dedicado al padre de sus dos hijos y a su nueva pareja, Clara Chía. La letra de su nuevo hit, que se ha convertido viral en cuestión de horas, deja claro lo que piensa de su ex. «Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por esto estás con una igualita que tú», » Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio» o «Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también» son algunas de las perlas que suelta en su recién estrenado single. Pues bien, la reacción del catalán no se ha hecho esperar. Este jueves por la tarde ha pronunciado sus primeras palabras tras la expectación que ha desatado la colombiana en el mundo entero.

«Mañana a las 21h, Chup Chup de Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa», dice Gerard Piqué en su cuenta de Twitter. Pocas palabras le han bastado para responder a la artista tras haber revolucionado a millones de fans en todo el planeta con una canción en la que no se anda con rodeos y tira a matar contra él y contra Clara Chía.

Y aunque el suyo pueda parecer un tuit escrito al azar, no lo es. El exjugador del FC Barcelona, estrella del balón desde que era adolescente, conoce muy bien el mundo de los medios de comunicación. Sabía perfectamente que cualquier cosa que hiciera o dijera tras el lanzamiento de ‘Bizarrap’ iba a ser analizado con lupa. Por eso, ha lanzado en Twitter esta primera reacción marcándose dos golazos. En primer lugar, ha aprovechado estas horas en las que las miradas estaban puestas en él para promocionar uno de sus proyectos, el Kings League. Se trata de un torneo de fútbol 7 creado por él y por Ibai Llanos que promete convertirse en un hito en el sector del juego. Por otro lado, Piqué dice cosas como «chup chup» o «la vida puede ser maravillosa». Una singular manera de dejar claro que poco le importa lo que diga -o en este caso «cante»-Shakira en su revolucionaria canción. Así, aunque no lo aparente, nos encontramos ante toda una declaración de intenciones para la que ha sido su amor durante más de una década. Ahí es nada.

«Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa tipos como tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú», se escucha en ‘Bizarrap’, el single de Shakira que está causando furor entre el público hispanoamericano.

«Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salPIQUE», dice, haciendo un juego de palabras con el apellido del futbolista. También hace lo propio con el nombre de Clara Chía, a la que hace referencia de este modo: «Tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, CLARAmente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. En su single, Shakira empieza dirigiéndose a Piqué, dejándole saber que «cuando te necesitaba, diste tu peor versión», pero inmediatamente se centra en su actual novia, a la que compara con el propio Piqué. Y a ninguno de los dos los deja muy bien parados.

Shakira y Piqué formaban una de las parejas más famosas y aparentemente estables del universo ‘celebrities‘, pero tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, la cantante y el futbolista anunciaron su separación a principios de junio de 2022. Lo confirmaron a través de un comunicado en el que pidieron «respeto a nuestra privacidad» por el «bienestar» de sus hijos, después de los constantes rumores que circularon por días en torno a una posible ruptura entre ellos.

Casi cuatro meses después de la mediática ruptura, Shakira rompió su silencio y habló públicamente sobre su separación en una entrevista con la revista ‘ELLE’ en la que confesó que no lo estaba pasando bien. «Si me preguntas cómo gestiono esto…. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento», decía.