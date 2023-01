Cristina Pedroche y Alberto Chicote pueden estar más que orgullosos. Los presentadores de las campanadas de Antena 3 celebran el excelente dato que cosecharon este 31 de diciembre y es que se superaron a sí mismos respecto al 2021 en cuenta a audiencia. Millones de personas permanecieron pendientes de su look y de sus primeras palabras tras confirmarse que estaba embarazada, los mismos para los que quizás pasó desapercibido un gesto que ahora ha acaparado la atención de muchos espectadores en Twitter. Pero ¿qué sucedió?

La Pedroche patrocinando la 0,0 de estrella Galicia….😂😂😂😂… se la va a beber tú madre 😂😂😂😂😂 pero yo cobro el sponsor pic.twitter.com/Gmv3T9oBHA — David🇪🇸 (@David06810633) December 31, 2022

Cristina Pedroche no se percató que estaban de nuevo en directo cuando advirtió que la cerveza 0,0 % que tenía en la mano (marca de un patrocinador) no pensaba bebérsela. Señalando el producto y diciendo que no se la iba a beber, Pedroche arrancó de nuevo poniendo la mejor de las sonrisas y remarcando que «su cerveza, 0,0, por supuesto». Entonces, no imaginó que las cámaras la habían captado, pero el instante ha sido uno de los más comentados en las últimas horas en las redes sociales. Se negó a ingerirla, a pesar de no tener alcohol, guardando así todas las precauciones por su nuevo estado.

La presentadora, que está embarazada, alcanzó junto a Chicote un 39% durante las uvas, un magnífico número que este año no solo se debía a su look. Además de toda la expectación que había por el outfit elegido de Pedroche, el público esperaba que explicara cómo se encontraba tras conocerse que ella y David Muñoz serán padres este 2023. No dio demasiadas explicaciones y no entró en detalles de cómo de ilusionados estaban, aunque muchos se alegran de una noticia tan relevante en su vida.

La confirmación del embarazo de Cristina Pedroche

Horas antes en su perfil de Instagram ambos compartieron una imagen con la que dejaban claro que se enfrentaban al camino más intenso de sus vidas. «No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso», escribieron. Así se confirmó la noticia que llevaba haciendo ruido desde el pasado miércoles, un paso al frente que muchos de sus amigos, conocidos y familia han aplaudido públicamente.