Sergio Ramos y Pilar Rubio han disfrutado en París de una cena cargada de sencillez y elegancia. Con motivo de su décimo aniversario de novios han reservado en Monsieur Dior, el primer restaurante parisino de la casa de moda, donde tienen algunas de las recetas favoritas del diseñador. Está ubicado dentro de la propia boutique y cuenta con varios chefs, entre otros con Antony Clémot, quien ha diseñado el menú de ambos. Pero, ¿qué han comido para salir tan satisfechos y para que digan que todo estaba delicioso? Ha sido la comunicadora la que ha compartido el suculento menú, del cual, aunque no se sabe precio, se presupone que no es apto para todos los bolsillos.

El futbolista y su esposa han degustado como aperitivo un ‘croque nuevo look’, que no es otra cosa que un sándwich caliente que lleva pan de molde, queso, jamón de york, mantequilla, huevo frito y que, además, tiene un toque de foie, uno de los más demandados y que mayor éxito tienen. Por otro lado, han optado como entrante por un cangrejo de la isla de Granville, que tienen mucha fama y que en este caso se han combinado con pomelo y aguacate, toda una delicia que tanto a Pilar como a Sergio les pareció espectacular. Como plato principal, paladearon pato con verduras como acompañante y como postre un tiramisú clásico que ejerció de broche final.

Se ha creado un menú para ellos, tal y como demuestra la minuta que Pilar ha mostrado en el universo 2.0. En ella se detalla que esta velada tenía como motivo su aniversario, así como los platos o el vino y champagne que probaron durante la cena. Entre otros un vino blanco llamado Château Cheval Blanc, cuya botella supera los 600 euros o un champagne llamado Joèt-Belle Epoque del 2014 que no llega a los 200. Situado en una de las mejores zonas de París, este local combina arte, moda y gastronomía, tres artes que esta pareja ama y disfruta en su día a día.

«La gente viene aquí para experimentar el espíritu del Sr. Dior a través de la cocina», comentó el maestro chef del restaurante, Jean Imbert, hace algún tiempo. Tras mucho investigar y crear los platos en base al creador del New Look, han elegido varios clásicos franceses e ingredientes modernos para conquistar a diferentes clientes. Los comensales que ya han acudido a este precioso lugar destacan que sus creaciones culinarias no solo están ricas, sino que artísticamente enamoran y se comen solo con los ojos.

No es la primera vez que Sergio Ramos y Pilar Rubio se convierten en noticia por sus visitas a restaurantes de lujo. Cabe recordar que este verano ambos coparon titulares por comer un chuletón bañado en oro que superaba los 900 euros, en concreto en Dubai, una cita que ellos no escondieron, sino de la que presumieron en sus redes sociales sin imaginar el aluvión de críticas que les esperaba.