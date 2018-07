R3 y RM

Pilar Rubio y Sergio Ramos se van a casar. Tras seis años de relación y tres hijos en común, Sergio Jr., Marco y Alejandro, la pareja ha decidido pasar por el altar y dejar claro a todo el mundo que su amor es para siempre. La feliz noticia la han contado ellos mismos en sus redes sociales, donde además del anuncio han compartido dos fotografías tomadas en la que parece ser la romántica cena de pareja en la que el defensa del Real Madrid se arrodilló para hacer la importante pregunta a la presentadora.

“Ha dicho que sí. | She said yes. Te quiero… para siempre, @pilarrubio_oficial. I love you… forever. 💍❤💜❤💜”, ha escrito Ramos junto a la publicación. Además del anillo, que no se puede distinguir bien por el plano de la imagen, el sevillano regaló a su prometida un fastuoso ramo de flores.

El menú de la pedida parece que también fue muy especial y es que se encargó de él uno de los chefs más importantes del momento, Paco Roncero, premiado con dos estrellas Michelin y encargado de la cocina del restaurante La Terraza del Casino, ubicado en el Casino de Madrid. De hecho, por las ‘Stories’ compartidas por Pilar parece que su futuro marido le hizo la gran pregunta en el Luxury Purple Club.

A pesar de la eliminación de España del Mundial de Rusia, este se acaba de convertir en uno de los veranos más importantes para Pilar y Sergio ya que, además de anunciar su compromiso, es el primero que pasan como familia numerosa.

Todavía falta saber cuándo tendrá lugar la gran ceremonia, pero si siguen la estela de otros futbolistas su ‘sí, quiero’, al que probablemente acudan multitud de rostros conocidos, podría tener lugar a principios del próximo verano, coincidiendo con el fin de la temporada deportiva.

