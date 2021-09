La madrileña ha amadrinado el inicio de la 16ª temporada de ‘El Hormiguero’. Allí ha contado sus planes en París, donde vivirá con su familia de ahora en adelante.

La 16ª temporada de ‘El Hormiguero’ ha arrancado con una invitada de excepción: Pilar Rubio. La colaboradora ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva vida en la capital francesa, adonde se ha mudado este verano con su marido y sus cuatro hijos tras el del fichaje del futbolista en el París Saint-Germain.

«¡Qué ganas tenía de verte y de volver a trabajar! ¡Qué ganas de volver a ver a mis compañeros y al público!», arrancaba diciendo. El presentador ha comenzado su entrevista regalando los oídos a la madrileña: «Me pareces una mujer excepcional. Eres inteligente, eres valiente, eres graciosa, eres sexy. Tienes una voluntad como yo no he visto nunca. Y por encima de todas esas cosas, eres una buena persona y está bien que la gente lo sepa».

Ha publicado un libro sobre cuidado personal

En su visita al plató de Antena 3, la madrileña ha revelado el motivo por el que no ha podido mudarse a la Ciudad de la Luz hasta ahora. «Hace dos días que encontré casa. Mis hijos seguían aquí porque no teníamos casa», ha contado. «Este verano he estado mucho aquí en Madrid porque tenía que hacer mudanza de casa a casa». Después de un verano buscando un hogar, por fin ha encontrado una vivienda en la que vivir con su familia. A lo largo de su intervención se ha mostrado ilusionada ante esta nueva etapa en el país vecino. Una aventura que le impedirá seguir con su sección de desafíos en ‘el Hormiguero’. «Yo te puedo pagar un billete en vuelo regular», le decía el presentador. «Con eso me conformo», contestaba ella.

También ha hablado de sus nuevos proyectos profesionales. Uno de ellos es, “Mi método”, un libro «para todas las mujeres» en el que da pautas para llevar una vida saludable. «Afortunadamente conozco a mucha gente y aprendo mucho de ellos. Para eso uso Instagram, para ayudar o inspirar a gente y decirles: ‘Esto me funciona a mí’. Me gusta compartirlo. No hay que estar comiendo lechuga y pollo empanado. Hay que comer bien. Y para los entrenamientos que hago hay que comer bastante… Todos queremos estar bien, tener un bioequilibrio», apuntaba. Otro de sus trabajos en televisión es su nuevo papel como juez de ‘El Desafío’, el nuevo concurso de Antena 3 en el que famosos como Raquel Sánchez Silva o María José Campanario se enfrentan a importantes retos.

«¿Cómo es vivir continuamente con noticias sobre ti?», le ha preguntado Pablo Motos. «A veces me entero por una amiga. Por mí misma no tengo tengo tiempo de meterme en las noticias. Nos echamos unas risas», respondía la colaboradora. «Hablan y hablan… La realidad varía mucho».

Pablo Motos le he preguntado si tiene planes de tener más hijos. Después de cuatro retoños, Pilar Rubio no descarta ser madre de nuevo. «Nunca se sabe. Si te digo la verdad. Ya que me he recuperado ponerme con el tema de la barriga… Pero no se sabe», contestaba.

«Estaré donde esté mi familia»

Pero no es la maternidad el tema que más le ocupa ahora. Ahora está centrada en instalarse en París. «Estaré donde esté mi familia… Yo le apoyo donde vaya y si ahora está en el Paris Saint-Germain. Mis hijos igual se ponen una camiseta del Real Madrid que del Paris Saint-Germain. Ellos son del equipo donde esté papá», ha explicado. Par aprender francés tiene un truco: mezclarse con la gente local y hablar el máximo posible: «Pido una cita para que me hagan las uñas. Me voy a un sitio de barrio. Esas dos horas hablo con la chica de la peluquería. Así tengo horas de francés gratis». Sergio, por su parte, lo tiene más fácil: se le dan bien los idiomas. Y, según ha revelado Pilar, le echa mucho morro a la hora de chapurrear la lengua gala:«Él es más lanzado y si no sabe algo se lo inventa».

Al final de entrevista, Sergio Ramos le ha dado una sorpresa. Sin que ella supiera que había viajado a España, el futbolista se ha plantado en el plató de ‘El Hormiguero’ para arroparla en esta etapa que comienza. » «Ella vino a la presentación en París y hoy era un día especial para todos… Es mi compañera de viaje para todo«, confesaba, ante la mirada emocionada de Pilar, quien no podía reprimir las lágrimas.