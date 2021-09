Piden el despido de Paz Padilla por cuestionar que deba denunciarse una violación en el ámbito familiar

Paz Padilla ha vuelto a protagonizar una polémica muy sonada en el plató de ‘Sálvame’. Mientras el verano era tranquilo para la presentadora de televisión en lo que se refiere a estar en el foco de la noticia, este jueves, su nombre se convertía en trending topic en Twitter. Y es que sus comentarios cuando han tratado el tema de la confesión de Sofía Cristo sobre los abusos sexuales que sufrió no han sentado nada bien a los teleespectadores.

Para hablar sobre este tema tan delicado, el doctor Sánchez Martos, colaborador habitual en el plató de ‘Sálvame’ desde que empezara la pandemia de Covid-19, ha querido dar su opinión al respecto. Paz Padilla también ha querido participar en el debate, pero sus palabras no han sido las más acertadas.

«Estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas. Si la víctima, pasados tantos años, quiere remover…», empezaba diciendo la presentadora de televisión. El doctor, de una manera tajante, daba su opinión al respecto: «Hay que denunciarlo siempre». En este momento, Paz hacía una puntualización, que ha provocado que muchos pidan hasta su despido inminente: «Pero y si la persona es un abuelo, un tío, un hermano… ¿cómo desestructura a esa familia? Te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá: ‘¿cómo haces eso a tu abuelo, a tu padre…?’. Mi madre siempre contaba: ‘Fíjate, la madre lo sabía, la madre lo consentía'», terminaba diciendo.

El discurso peligroso , Paz Padilla .

Luego intentas rectificar por obligación de dirección pero ya hiciste el daño.

Ya lo hiciste.#pazpadilla #yoveosalvame

pic.twitter.com/EEDQiwlA79 — El azote🥊 (@elazoteoficial_) September 15, 2021

El doctor, parece que consciente del revuelo mediático que podrían provocar las palabras de Paz Padilla, quería añadir su parecer: «Pero, ¿y cómo es que mi abuelo hizo eso, mi padre lo permitió? Lo que queda claro según los estudios de los psicólogos es que la persona que ha sufrido abuso sexual, sea el que sea, le marca para toda la vida».

Pero las redes sociales ya estaban indignadas y han querido hacerse eco de las declaraciones de Paz Padilla, que no dudó en rectificar sus palabras. Sin embargo, ya era tarde y la cantidad de tuits contra la presentadora no se hicieron esperar. Tanto es así que muchos de ellos solicitan a Mediaset el despido inminente para la presentadora de televisión.

Después de lo de ayer espero que la cadena tome medidas. Y una cosita que os voy a decir!! No hagáis caso a Paz Padilla ante cualquier abuso, maltrato de cualquier tipo hay que denunciar sea padre abuelo,primo, hijos…. #APOYOROCIO16S — @pilarlopez65/Carrasq..💜🕊 (@pilarlopez651) September 16, 2021

«Después de lo de ayer espero que la cadena tome medidas. Y una cosita que os voy a decir!! No hagáis caso a Paz Padilla ante cualquier abuso, maltrato de cualquier tipo hay que denunciar sea padre abuelo,primo, hijos….», escribía un teleespectador del programa de Telecinco. Pero no ha sido el único comentario que ha pedido el despido para Paz: «Ante la gravedad de las palabras de @pazpadilla ayer en @salvameoficial la audiencia pide: #ExpulsionDePazPadilla @telecincoes debe actuar y NO callar!!», «Paz Padilla empezó predicando sobre pseudociencia, biodescodificación y enfermedades como si nada. Ahora, cuestiona en directo si una violación en el ámbito familiar debería denunciarse. Lo de esta señora es intolerable y muy peligroso #yoveosálvame«.