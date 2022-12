Jorge Pérez y Alba Carrillo están en el punto de mira después de que saliera a la luz su «affaire». Aunque él lo negó en un principio, la colaboradora de televisión confesaba que tuvieron una noche de pasión. A lo largo de esta semana, Marta López se ha visto involucrada en la historia. Por ello, se ha sometido al polígrafo de Conchita y ha desvelado la petición que le hizo Alicia, la mujer del ganador de ‘Supervivientes’, tras la polémica.

Nada más comenzar el polígrafo, Marta López reconocía que había recibido varias advertencias por parte del entorno de Jorge Pérez para así no hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, está dispuesta a contar toda la verdad. La colaboradora de televisión ha explicado que recibió una llamada de Alicia Peña, la mujer del ganador de ‘Supervivientes’, en la que le pidió que protegiese a su marido y señalase a Alba Carrillo de ser la «culpable». «Me pidió que le ayudase a dejar mal a Alba Carrillo. Ella no me pregunta qué pasó. Me dice: ‘Marta, te pido un favor. Ayuda a Jorge y cuenta la verdad, Alba iba detrás de él. Quiero que cuenten que era ella la que le buscaba‘», comenta.

No obstante, Marta López no cedió y le recordó que dejaran a la colaboradora de televisión tranquila porque, conociéndola, podía llegar a contar ella todo lo que había pasado. «Ella me dice qu sabe que su marido no ha hecho las cosas bien«, admite. De la misma forma, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ hace hincapié en que el exguardia civil «es una marioneta de su mujer».

De la misma forma, Marta López también ha hecho público que la mujer de Jorge Pérez insinúa que la gente que trabaja en televisión «somos gentuza y unos mierdas». Además, reconoce que la coach piensa que todo lo que ha ocurrido es «una encerrona que ha hecho Telecinco» para acabar con su familia idílica.

A lo largo de la noche, Miguel Frigenti, que también se ha sometido al polígrafo de Conchita, ha señalado a Alicia de ser la que ha filtrado todo lo que sucedió en casa de Marta López. Además, deja caer que todo lo ocurrido no sería la primera vez que pasa. «A Cristina Porta y a Jorge les vi en actitud muy cómplice y cariñosa en Telecinco. No se han cortado a la hora de tontear en redes sociales. Ella se iba a hacer el poli y al final tenía miedo que le preguntaran que si había habido tonteo entre ellos», cuenta el periodista.

Alba Carrillo mintió por él

Este sábado, en ‘Fiesta’, Alba Carrillo ha subrayado que mintió en un primer momento por él. «Para salvar su culo. Yo no saco ningún rédito de haber mentido por él, todo lo contrario. Estoy siendo juzgada. No salgo beneficiada de esto». También se ha pronunciado sobre su intervención en el programa ‘Fiesta’, dos días después de la sonada fiesta, donde no pudo reprimir las lágrimas por lo sucedido. «Yo lloraba porque estaba haciendo un ejercicio de contención por todo lo que estaba pasando».

La colaboradora ha explicado su profundo malestar con su compañero y reconoce que ha hecho daño a todo el mundo porque «solo ha pensado en él mismo». «Yo sé lo que ocurrió. Él sabe lo que ocurrió. En su conciencia cabe seguir mintiendo. Yo esperaba que no me echara el muerto a mí».