Lolita Flores y Carmina Ordóñez fueron durante mucho tiempo uña y carne. Pero hubo un destacado episodio que las separó. La actriz y cantante ha querido ahora pronunciarse públicamente y pedir perdón. También recordar el principal motivo de su enfado. La artista ha reconocido que sigue lamentándose por no haber ayudado a su amiga cuando ella así se lo solicitó: «Yo todavía no me he perdonado».

El distanciamiento entre ambas se produjo cuando Carmina quiso que Lolita testificase a su favor en el juicio contra Ernesto Neyra. La artista se negó entonces y así lo ha contado durante el programa ‘Viva la vida’ donde ha intervenido a través de una llamada. «Ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara cuando ella lo estaba pasando tan mal con la batalla con Ernesto Neyra. Aunque yo sabía, y ella nunca me lo quiso aclarar, que es verdad que fue maltratada. Yo se lo dije muchas veces y ella no me lo quiso aclarar», ha explicado.

El arrepentimiento de Lolita Flores

La polifacética artista ha reconocido que cuando recibió la llamada para ir al juzgado se asustó y dio un paso atrás. «No sabía si era verdad del todo o no y me retiré. Hoy me arrepiento desde entonces». Una reacción que continúa lamentando en la actualidad. «Y hoy me arrepiento muchísimo más. Yo tenía que haber dado la cara por ella y no lo hice en su momento. Ese fue el distanciamiento», se ha sincerado. No solo ha querido revelar este episodio, también ha pedido perdón públicamente por no haber estado a la altura.

«En ese momento no tuve valor y le dije que no porque nunca me lo había dicho tal cual y porque yo tenía miedo, pero me equivoqué. Aunque no lo supiera a ciencia cierta sí que lo sabía. Lo suponía», ha reconocido visiblemente arrepentida con todo aquello. Lolita ha insistido en que se trata de algo que no se perdona. «Mira que yo siempre voy de frente pero ahí me equivoqué y nunca lo he dicho. No puedo perdonarme lo que le hice a mi amiga».

Kiko Matamoros, presente en el plató, ha querido intervenir para tranquilizar a Lolita. Ha recordado que los tiempos han cambiado sustancialmente y que no tiene nada que ver el país actual con el del año 2004 en el que murió una de las grandes musas de la prensa del corazón. «Carmen lo entendió. Ella te perdonó si es que había que perdonarte. Así que perdónate», le ha dicho. El colaborador ha añadido que Carmina sentía auténtica pasión por Lolita. «Te quería muchísimo. No sabes el coñazo que me dio el día que os reconciliasteis, lo contenta que estaba». Lolita terminaba la llamada indicando que a los quince días de aquella reconciliación tuvo que lamentar la desaparición de su gran amiga.

