4 ¿Por qué no habla jamás de su marido?

Javier Bardem se ha hecho un nombre propio a la altura del de su mujer, Penélope Cruz. No necesitan que la promoción de su trabajo vaya de la mano de su vertiente personal. Por este motivo han decido hace diez años no hablar el uno del otro en sus entrevistas: “Una decisión realmente buena para nosotros, no hablar de nuestra relación. Sería muy extraño hacerlo de otra manera. Simplemente no puedo hacerlo”, zanja.