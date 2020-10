El manchego ha reaparecido ante los medios de comunicación y charló con la prensa sobre su confinamiento y cómo está siendo su comportamiento ante la crisis

Pedro Almodóvar ha reaparecido ante la prensa, y el motivo no ha sido otro que el de apoyar el estreno del nuevo documental «Cartas Mojadas», en el que participa su amigo, el empresario y activista español, Óscar Camps (fundador de Open Arms). Poco asiduo a los eventos y a las multitudes, el manchego nos ha revelado cómo ha vivido estos últimos meses y cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a todos los ciudadanos.

El cineasta también se ha mostrado muy crítico por la actitud que están tomando los políticos ante esta difícil situación. Ataviado con sus características gafas negras (debido a su fotofobia) y más accesible de lo habitual, Pedro llegó puntual a su cita en el Teatro Príncipe Pío y acompañado de otras personalidades como Loles León, Itziar Castro o Cristina Abad. El director se encuentra en uno de sus mejores momentos, pese a la inestabilidad del país. Recientemente ha presentado en el Festival de Cine de Venecia, «La voz humana», su primer cortometraje hablado en inglés y protagonizado por la internacional actriz, Tilda Swinton.

Qué alegría verte en una presentación y más teniendo en cuenta los tiempos que corren…

Vine porque con todo lo que está relacionado con Óscar Camps pueden contar conmigo.

No es muy habitual verte en actos que no tengan que ver con tus producciones

Es que yo soy muy obediente con las circunstancias y vengo a muy pocas cosas, pero esta ocasión lo merece

¿Cómo has pasado este confinamiento?

Pues la verdad que lo he pasado un poco huyendo hacia delante. Empecé a escribir y conseguí concentrarme. La escritura me ha absorbido absolutamente, casi no me he enterado de nada. Pero claro, cada vez que encendía la televisión lo pasaba muy mal, porque veía las tragedias que estaban ocurriendo a nuestro alrededor. Pero para mí ha sido excepcionalmente fértil y he aprovechado el tiempo. Lo mismo me hubiera dado por tirarme por la ventana.

Tiene que ser importante, para vuestro sector, que se recuperen los estrenos y lanzar ese mensaje, de que el cine es un lugar seguro.

Creo que la gente entenderá algún día, por fin, que la cultura es importante para todos, que forma parte de nuestras vidas y que ahora mismo es esencial. Durante el confinamiento, todo el mundo ha estado viendo series de televisión, películas… y eso es cultura.

¿Qué mensaje te gustaría lanzar?

Creo que los ciudadanos debemos de tratar de obedecer todo lo que nos llegue de un modo racional. Yo ahora mismo, como ciudadano no sé que hacer, si irme de vacaciones este fin de semana o quedarme como un prisionero en casa. Los políticos deberían ponerse de acuerdo entre ellos. No se trata de los problemas de ellos, se trata de los problemas de todos.