Laura Matamoros y Anita Matamoros se han sumado a una moda viral y han bailado un éxito con una divertida coreografía que todo el mundo aplaude. ¿A qué esperas para ver el vídeo?

La relación entre Laura Matamoros y Anita Matamoros parece reforzarse a pesar de que en su familia nunca llega a reinar la cordialidad. Las guerras de Kiko Matamoros con sus hijos son interminables y si bien logró recuperar el afecto y el respeto de sus hijos mayores, teniendo a Diego Matamoros como el más difícil de sus retos, ahora no se habla con la hija que mantuvo con su exmujer, Makoke. Sin embargo, estas desavenencias familiares no han hecho mella en la relación fraternal que atesoran las influencers, que han vuelto a hacer gala no solo de su buen rollito, sino también de sus peripecias psicomotrices con un vídeo que está causando furor en las redes sociales.

Tanto Laura Matamoros como Anita Matamoros han compartido versiones de su vídeo, en el que bailan un temazo del rapero Pop Smoke, ‘What you know about love’, quien fuese asesinado en un tiroteo el pasado mes de febrero. Un baile al que Anita le hacía mucha ilusión sumarse, pero para el que deseaba contar con la colaboración de su hermana. Una coreografía divertida que parece haber hecho las mieles de sus miles de seguidores, que no paran de ver en bucle el vídeo de su peculiar baile, generando ya más de 700.000 visualizaciones en cuestión de horas y el contador sigue subiendo.

“De las pocas veces que Anita Matamoros me ha convencido para hacer un reels. No tiene desperdicio”, asegura Laura Matamoros a la hora de compartir su peculiar baile con sus seguidores, que han recibido con buena gana este nuevo contenido en el que poner a prueba el ritmo y los movimientos de sus iconos de moda, a la vez que dejan claro que su relación no se irá al traste a pesar de que en su familia no termine por reinar nunca la paz. Vea el vídeo, que no tiene desperdicio alguno, como así ya asegura la propia Laura Matamoros.