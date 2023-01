La vuelta de Paz Padilla a Mediaset es algo que ansía buena parte de la cúpula del grupo de Fuencarral, la humorista se ha convertido en todo un talismán en audiencias y ellos lo saben bien. En los pasillos de la cadena no se habla de otra cosa desde que la gaditana pisase por primera vez, después de 11 meses, los estudios de Telecinco. Paz grabó a en el mes de noviembre dos pilotos de dos nuevos formatos muy distintos que servirían para calibrar en cuál de ellos se produciría su ansiada vuelta. Desde entonces, un silencio sepulcral ha envuelto todo lo relacionado con estos posibles programas. Hasta ahora. SEMANA ha podido conocer en exclusiva cuáles son los planes de la cadena para ella.

“¿Te gustaría un talk show al estilo de El diario de Patricia?”, preguntábamos a la propia Paz en el anterior número de SEMANA. Ella, prudente, se limitaba a responder con absoluta sinceridad: “Por ahí va, por ahí va…”. Aunque eso sí, no tardaba en recular dejando claro que no quería “etiquetar las cosas”. “Todo está ya tan abierto… Puedes mezclar todos los géneros sin ningún tipo de problema. Lo importante es que yo me sienta cómoda haciéndolo y que pueda ofrecer lo mejor de mí. Es lo único que quiero. Ya llevo 30 años en la profesión, que se dice pronto, y nunca he parado. Tengo muchas cosas que ofrecer”, confesaba.

Pues bien, tal y como ha podido saber esta revista, el formato elegido para su vuelta le sentará como un guante a medida. Se trata de un Emotainment (formato en el que se busca jugar con las emociones) que se preparará para la franja del prime time, con el que la cadena pretende recuperar el liderazgo. La presentadora capitaneará un programa que hablará de emociones, de ayudar a la gente a gestionar y revolver sus problemas, de contar las historias más personales de los invitados y en el que también hablará de amor. Justo eso es uno de los temas más recurrentes de la escritora de ‘El humor de mi vida’, el amor y las relaciones afectuosas. Según cuentan fuentes de la cadena a esta revista, la producción del espacio correrá a cargo de Bulldog Tv, con quién Paz trabajó en ‘A primera vista’: “Ella quedó encantada con ellos y estaba muy contenta de que uno de los pilotos fuese con esta productora. Va a sorprender mucho. Con la única que no quiso trabajar es con La Fábrica de la tele”, nos añaden.

La propia Paz ha acudido esta misma mañana a las instalaciones de Mediaset para comenzar a perfilar ya la que será su reaparición en la cadena a la que lleva ligada más de una década: “¡Ya estoy aquí!”, decía ella misma en su Instagram. Y es que la fecha que barajan para comenzar sus emisiones es bastante próxima, a principios de marzo. Así las cosas, la gaditana se convertirá en el cuarto rostro de Telecinco en capitanear un formato de estas características. El primero, casualmente, fue su compañero Jorge Javier Vázquez con el extinto ‘Hay una cosa que te quiero decir’. A los que se le sumarían ‘Volverte a ver’ o el reciente ‘Déjate querer’ de Toñi Moreno.