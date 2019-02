4 El pequeño Kike, un luchador de 11 años

Pese a la intención de los padres por educar a su hijo en un ambiente donde sea tratado como un niño más, Bertín no pudo evitar emocionarse tras recordar los duros momentos de su hijo que afectan directamente al pequeño y a su familia. La preocupación del presentador está presente cuando piensa en la situación de su hijo cuando ellos ya no estén para acompañarle en batalla. “Tú tienes que tener claro que esto es para siempre. Pero no solo para siempre, lo peor para nosotros es cuando no estemos. Ahora hago lo que haga falta, pero cuando no esté yo y no esté su madre… Eso es lo que me preocupa de verdad, lo que no me deja dormir. Me da terror pensar qué será de él cuando no estemos nosotros”.