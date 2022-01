La muerte de Antonio Vidal a Paz Padilla le rompió todos los esquemas. A partir de entonces, se centró en superar ese dolor y en convertirlo, como ella misma dice, en amor. Un camino que está sobrellevando especialmente desde Cádiz, la tierra donde ella se siente a salvo. Aunque durante décadas ha vivido en Madrid, pues era mucho más fácil debido a sus compromisos profesionales, actualmente está instalada en Andalucía y planea pasar mucho tiempo allí. SEMANA te cuenta a partir de este miércoles en exclusiva que la humorista acaba de comprarse una espectacular casa de casi un millón de euros y es que conocemos todos los detalles de esta adquisición. Con unas impresionantes vistas, en esta revista sabemos cómo es este piso de lujo y qué ha hecho Paz Padilla para poder adquirirlo, datos que, sin duda, te sorprenderán.

Si corres a tu kiosco y compras el último número de SEMANA, te enterarás de primera mano cuántos metros cuadrados tiene esta propiedad, número de dormitorios, así como parte de su interior. El piso no tiene desperdicio y tras verlo te das cuenta del motivo por el que la cómica se ha enamorado por completo de él. Aunque en las Campanadas no obtuvo los datos esperados y la cuota de pantalla fue muy baja respecto a otras cadenas, a Paz Padilla le va muy bien económicamente hablando. Tiene varias propiedades compradas gracias a una dilatada carrera en la televisión, aunque donde se siente verdaderamente a gusto es en Cádiz. El inmueble está muy cerca de otros amigos y familia, por lo que Paz estará siempre acompañada. Además, podrá seguir muy de cerca todo lo que suceda en su tienda, ‘No ni ná’, el negocio textil y de marroquinería creado por ella y su hija en Zahara de los Atunes. Cabe señalar que hace algunas semanas sufrió una inundación debido a las fuertes lluvias, tal y como te contamos en exclusiva, un contratiempo que con Paz cerca puede solucionarse más rápido.

Esta casa ayuda a Paz a relajarse, más aún cuando le persiguen las polémicas. Si bien no cuenta con un jardín exclusivo como el de su chalet de Madrid, lo cierto es que ahora sí puede ver el mar cada vez que se asome a su balcón. En especial, con su hija, quien es su ojito derecho en la vida. Sus amigos también son sus pilares, aquellos que no le han soltado de la mano ni un momento y que, a buen seguro, estarán más que invitados a su hogar. No obstante, esta no es la única noticia exclusiva que te traemos este miércoles, ni mucho menos. SEMANA te muestra fotos hasta ahora nunca vistas de Rocío Flores, que está completamente abatida tras las últimas vicisitudes en el clan Flores, y una entrevista de Jorge Javier Vázquez en la que habla largo y tendido sobre su vida. «Me hace gracia que piensen que tengo mucho poder en Telecinco», nos dice el presentador en un encuentro exclusivo con SEMANA, que ahora ve la luz.

Te interesará saber...