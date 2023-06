Paz Padilla, como Ana Obregón, también recibió un mensaje de su marido tras su muerte

Hace apenas dos días, Ana Obregón hizo unas sorprendentes declaraciones en la a presentación de su libro, 'El chico de las musarañas'. Allí aseguró haber recibido una llamada telefónica de su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020, meses después de su muerte. Según la presentadora, cuando estaba reunida con la editorial HarperColllins para hablar de la edición de los textos que dejó escritos el joven, su teléfono sonó... y en la pantalla aparecía que se trataba de su vástago. Ahora hemos conocido que, al igual que ella, Paz Padilla también ha vivido una situación similar. La propia humorista ha contado en primera persona que ha vivido una situación tan paranormal como la vivida por Ana.

Paz Padilla recibió una foto del teléfono de su marido fallecido

"Quiero contar una cosa. He escuchado que Ana Obregón ha dicho una cosa en la rueda de prensa de su libro sobre cuando tuvo la reunión con la editorial, HaperCollins. Ella como que no tenía fuerzas para hacer el libro, pero que de repente sonó el teléfono de ella y que ponía Aless. La llamada la recibía desde el teléfono de su hijo. Y que no entendía porque el teléfono de su hijo estaba apagado en su mesa de noche. Ella lo cuenta como una señal. Hay mucha gente, los haters típicos que dicen que ella está fatal...", ha comenzado diciendo la gaditana.

Paz Padilla ha explicado que tras la muerte de su marido, Antonio Vidal, ella dio de baja su teléfono móvil. A pesar de no tener línea ni estar en funcionamiento, ella guardó el dispositivo de su pareja apagado en su mesilla de noche. "Lo que a mí me sucede es que el teléfono de mi Antonio se da de baja y no tiene línea. Los primeros días sí lo abrí para contestar los mensajes de sus amigos. Pasa el tiempo y dejo de usarlo... Evidentemente yo no abría ese teléfono porque abrirlo significaba que me hacía daño", ha narrado. La empresaria ha relatado que hubo un momento durante su durísimo duelo en el que decidió escribir el libro, 'El humor de mi vida', para compartir la experiencia vivida a raíz de la enfermedad y la posterior pérdida del amor de su vida. Poco después, el libro sale a la venta, y un poco más tarde comienza a preparar la obra de teatro homónima, estrenada el 7 de septiembre de 2021.

"No cuestiono a Ana Obregón en absoluto"

"Voy a estrenar, preparo la obra, me cuesta mucho... El director me enseña a tirar de oficio porque hay momentos que son tristes. Estreno en el Teatro Capitol de Madrid un año y dos meses después de que muera mi marido. Y en el día del estreno, por la noche, recibo una fotografía de Antonio y mía y miro y digo, ¿perdona? Y pone: mensaje de 'Antonio'. Lo abro, es su número de teléfono y hay una foto de los dos. Claro, yo no entiendo qué ha sucedido porque su teléfono está sin línea y apagado en mi mesilla de noche", ha relatado Padilla. Esa noche, al llegar a casa, coge el móvil de su marido, que estaba apagado, y lo pone a cargar.

Cuál fue su sorpresa al comprobar lo sucedido: "Yo interpreto como una señal... Estaba totalmente vacío. Abro el móvil, aunque no tiene línea y efectivamente: el último mensaje que manda Antonio es a mí y es esa foto. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque nadie sabía sus claves para abrir ese teléfono, excepto yo. Y además no había línea. Para mí fue un shock. Yo lloraba y lloraba... Yo interpreto como una señal y no cuestiono a Ana en absoluto. Como eso... he sentido muchas veces".