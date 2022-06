No cabe duda que Patricia Pardo está pasando por uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en el terrero personal, gracias a su noviazgo con Christian Gálvez, como en el profesional. Este viernes, la presentadora vivía su noche más especial al recoger el Premio Antena de Plata y lo hacía rindiendo un bonito homenaje a su gran maestra, Ana Rosa Quintana. La gallega le ha dedicado unas tiernas palabras y ha aprovechado la ocasión para presumir de las cinco mujeres de su vida.

Emocionada y luciendo un espectacular conjunto, Patricia Pardo recogía este viernes el premio Antena Plata en la categoría de Antena de Televisión que otorga la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid. Como no podía ser de otra manera, en su discurso de agradecimiento, la periodista ha tenido bonitas palabras para Ana Rosa Quintana, sobre la que ha asegurado que es imposible sustituirla. «Es un momento agridulce en lo laboral porque es insustituible, pero sí guardarle sitio a una mujer que yo creo que es la mejor. Es la verdadera alma de la televisión. Mis compañeros saben que estamos en un momento duro porque nos falta desde hace meses. Siempre digo que es como ir a una fiesta de cumpleaños en la que todo está perfecto, pero falta la cumpleañera. A nosotros nos falta ella. Mi primera mención es para ella. No es consciente de la lección de periodismo y vida que me ha dado durante los 12 años que llevo a su lado«, asegura.

Por otro lado, Patricia Pardo también ha querido tener muy presente a las cinco mujeres más importantes de su vida. Eso sí, antes de dedicarle unas tiernas palabras, le ha pedido disculpas a su padre, también presente en el acto, por no meterle en su dedicatoria. Para la gallega, su madre ha sido fundamental a la hora de elegir estudiar Periodismo y ha recordado los momentos de su infancia en los que su progenitora le ayudó a entender la comunicación a base de notas puestas en la mesilla de noche. «Cuando era pequeña, yo era muy cohibida y no era capaz de expresarme y mi madre me dejaba notitas y yo le contestaba», cuenta. Por otro lado, también le ha dedicado el galardón a su hermana y a sus juegos de «imitar a Julia Otero», así como a sus dos hijas, Aurora y Sofía, quienes aún son muy pequeñas para comprender el motivo por el que no las lleva al colegio por la mañana. Por último, la presentadora de Telecinco se emocionaba al dedicárselo a su abuela, «la persona que ha fraguado mi carácter».

Entre los galardonados de la categoría de Antena de Televisión también se encontraban Marina Monzón, de Antena 3; Cristina Villanueva, de laSexta; la Redacción de Deportes de Telemadrid con Javier Callejo a la cabeza; Marta Reyero, de Cuatro y Eva Mora, de TVE. En cuanto a esta última, la actual jefa de la delegación española en Eurovisión ha destacado la gran labor del equipo del Canal 24 Horas y ha tenido unas emotivas palabras hacia su hijo y José María Íñigo, su gran maestro.

Christian Gálvez y Patricia Pardo consolidan su relación

Tal y como publicaba SEMANA en exclusiva, Christian Gálvez y Patricia Pardo consolidaban su relación gracias a su romántica escapada a Florencia, una ciudad muy especial para él. El presentador hizo de perfecto anfitrión y guía y le descubrió a su pareja los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Un viaje exprés de fin de semana en el que han derrochado complicidad y numerosas muestras de cariño, como la que protagonizaron al fundirse en un apasionado beso, el primero que ha sido inmortalizado y que ha visto la luz públicamente.