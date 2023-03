Paola Dominguín se moja sobre las polémicas de Nacho Palau y Miguel Bosé

Paola y Lucía Dominguín han acudido al estreno de la serie de su hermano, Miguel Bosé, junto a la hija de la segunda, Palito. Ambas, encantadas con lo que su hermano ha hecho en SkyShowtime, saben que ahora toca conocer al artista de la mano de los actores José Pastor e Iván Sánchez. La serie termina justo cuando le llega la paternidad al cantante y, por lo tanto, de su última relación junto a Nacho Palau no hay más detalles. Preguntadas por todas las polémicas que han protagonizado por sus hijos antes de la enfermedad de este, han sido muy tajantes. Ninguno de los dos han tenido la culpa, ha sido la prensa que lo ha sacado todo de contexto.

Vídeo: Europa Press

La mayor de las hermanas, muy directa, cree que "todo el jaleo que ha habido lo habéis creado más vosotros que lo que ha habido en realidad". Entiende que los medios han jugado un papel muy importante, "se ha metido donde no debía meterse". Tras esto ha dado por terminada la entrevista que puedes ver en la parte superior y se ha marchado rápido al estreno. Su hermana, por su parte, asumía que "una separación es una separación" pero que ellas no son las que tienen que hablar del tema: "No entra dentro de la historia".

No hay malas palabras entre ellos, Paola y Lucía Dominguín, de hecho, comparten que tienen relación con Nacho Palau y que se alegran de que su salud esté en un mejor punto. Para Ana Obregón, una de las parejas de Miguel Bosé de las que sí se habla en 'Bosé', también han tenido buenas palabras. Durante su relación, siempre fue simpática y buena con ellos, algo que valoran mucho. Y, de nuevo, para evitar que se pudiera pensar que ha habido algo polémico nuevo por contar, desvelan que "la imagen de Ana está muy bien" porque "Miguel ha sido muy respetuoso en todo porque realmente lo es".

¿Han ayudado Paola y Lucía Dominguín a Miguel Bosé?

Son muchos los recuerdos y momentos que Miguel Bosé ha plasmado junto a los guionistas de 'Bosé'. El propio cantante ya lo avanzó en su última entrevista en 'El Hormiguero', donde confesó sus adicciones y cómo vivió su sexualidad en una España muy anticuada. La serie, que se estrenará este 3 de marzo, narrará en seis capítulos los inicios profesionales y su llegada al estrellato musical. Paola y Lucía Dominguín son dos de las personas que más conocen a su hermano y quienes mejor saben qué narraran. Están convencidas que es un hombre muy atrevido, que busca sorprender: "Está muy bien hecho". Reconocían, ante la pregunta de los periodistas, que ha tenido muchos amores pero que eso ya se sabe, "lo habéis leído en el libro".

Hay momentos que se han incluido en este producto audiovisual que "te remueve, he soltado alguna lagrimilla". Ellas sabían lo que se iba a contar, pero les ha servido también para rememorar. Saben que su hermano no necesitaba ayuda, pero que "alguna anécdota o cosas puntuales" sí que lo han recordado juntas. Quedan dudas sobre si la serie continuará porque se queda en el momento en que se convierte en padre. Están muy felices con todo lo que le rodea y quieren que siga haciendo su vida como siempre. Por ejemplo, que él viva junto a sus hijos en México, a esa distancia, les sirve incluso para pisar ese lugar tan maravilloso.