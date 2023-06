Paloma Cuevas y Luis Miguel viajan a París para ir (en familia) a la boda del hijo de Rosa Clará

Nos encontramos en plena cuenta atrás para que se celebre la boda del único hijo de Rosa Clará. Daniel Clará, heredero de la firma española de moda nupcial, se casará dentro de unos días con la economista estadounidense Anne-Marie Collins. Entre los asistentes a la ceremonia religiosa, que se celebrará el 3 de junio en la iglesia de Santa Clotilde, en París, estará Paloma Cuevas, colaboradora y amiga íntima de la diseñadora. Según ha podido saber SEMANA, la cordobesa y Luis Miguel ya se encuentran en la capital de Francia. Han llegado este viernes a primera hora de la mañana. Y, como es habitual en ellos cada vez que viajan juntos, se han trasladado a la ciudad en un avión privado.

A esta escapada a París, donde les esperan horas de diversión antes, durante y después de la boda, la ex de Enrique Ponce y 'El Sol' de México no han ido solos. Los han acompañado un nutrido grupo de allegados y familiares. Y es que la amistad de Paloma con Rosa Clará es tan estrecha que ambas familias están íntimamente entrelazadas. El enlace de Daniel Clará, al que la andaluza conoce desde que era pequeño, es todo un acontecimiento para las dos. Y si bien la empresaria catalana no ha escatimado en gastos para festejar por todo lo alto que su vástago se convertirá en un hombre casado, la hija de Victoriano Valencia, por su parte, se está tomando esta cita como algo muy personal. Siente un enorme afecto por la familia de Rosa, a la que está unida tanto a nivel personal como profesional.

El enlace de Daniel Clará, quien en el año 2019 se incorporó a la empresa de su madre como miembro del Consejo de Administración, será un festejo estrictamente íntimo y familiar. Fue en enero de 2022 cuando supimos que el joven se había comprometido con Anne-Marie Colling, una estadounidense licenciada en Administración de Empresas y con un Máster en la Universidad Bocconi de Milán. Después de que finalice la ceremonia religiosa, los recién casados ofrecerán un almuerzo en el museo Rodin. Posteriormente deleitarán a sus invitados con una cena y fiesta en el exclusivo local Maxim's. Un lugar fundado en 1893 que durante décadas ha reunido a la flor y nata de la alta sociedad parisina, así como a celebridades como Carolina de Mónaco y su exmarido, Philippe Junot.