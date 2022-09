Este viernes hemos amanecido en SEMANA con una información que convertía a Paloma Cuevas en una de las protagonistas del día. Y es que se ha filtrado un comprometedor mensaje de presuntamente la diseñadora en redes sociales en el que tilda a Ana Soria de «cría» y en el que confirma su relación con Luis Miguel, el cual incluso ha llegado a manos de la ex del cantante, Mercedes Villador. Eso sí, está escrito en tercera persona, por lo que muchos han dado por hecho que Paloma quería escribirlo desde otra cuenta y no desde la suya personal. Pero, ¿cuál es la versión de Paloma Cuevas? Ella lo niega de forma tajante y asegura que le han suplantado la identidad en Instagram.

«Esto es un caso de suplantación de identidad. No se hackeado la cuenta, su cuenta es segura. Lo que ha pasado es que en un comentario que ella no ha hecho aparece su nombre y su foto», explican a este medio desde el equipo de comunicación de Paloma Cuevas. Desmienten así que haya sido una metedura de pata por parte de Paloma y, además, nos transmiten que no se quedarán de brazos cruzados, por lo que la empresaria ha recurrido a sus representantes legales para encontrar al culpable de esta historia. «Paloma no es una persona activa en redes sociales. Ese lenguaje no es suyo, ni tampoco entra en estas cosas…Todo está en manos de abogados como un caso de suplantación de identidad. Ella no ha entrado en esa conversación ni ha comentado nada», nos insisten.

Todo comenzaba en una publicación de Genoveva Casanova, donde un usuario de redes sociales mencionaba a Paloma, a Luis Miguel así como a su exmarido, Enrique Ponce. Un comentario que podría haber indignado a Paloma, pues según muestra un vídeo publicado en el universo 2.0, ella habría respondido a este usuario que previamente la criticaba. «Si su exmarido lleva años con una cría (haciendo referencia a Ana Soria). Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti», decía el mensaje que se atribuye a Paloma Cuevas. Un texto que ella niega y que quiso compartir incluso la expareja de Luis Miguel en sus stories de Instagram, donde le dijo que «se le había caído la careta», cuyo pantallazo, por cierto, borró horas después. «Desconocemos el motivo por el que lo borró», nos cuentan. Tras la polémica la modelo Mercedes Villador ha preferido no entrar en polémicas y no hacer declaraciones respecto a esto.

Muchos se preguntan ahora si el contenido del mensaje es cierto y si por tanto Luis Miguel le ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas, con la que se le ha relacionado en los últimos meses tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Si bien no quieren confirmar ni desmentir rumores y así nos lo recuerdan, sí que nos apuntan desde su grupo de comunicación que Luis Miguel «es un amigo suyo de toda la vida». «Es una mujer libre y puede entrar y salir con los amigos y las amigas que quiera», responden a SEMANA.