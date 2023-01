Tamara Falcó ha recuperado la ilusión. Tras volver con Íñigo Onieva no puede ocultar que está profundamente enamorada de su pareja. Así lo ha dejado saber en el plató de ‘El Hormiguero’, donde ha charlado con Pablo Motos sobre su novio, el reciente viaje que han hecho juntos al Polo Norte e incluso de sus planes de boda, «si Dios quiere». Lo que nadie hubiera podido imaginar es que en la segunda oportunidad que le ha dado a su chico mucho ha tenido que ver la historia de amor de Isabel Preysler con Julio Iglesias.

Para entender qué hizo cambiar de opinión a Tamara y hacerla reflexionar sobre su perdón a Onieva hay que remontarse a la noche del 31 de diciembre, en plena Nochevieja. A partir de ahí empezaron los mensajes entre ellos: «18 mensajes por día». Los dos llevaban días intercambiando mensajes de WhatsApp, pero el último día del año ella se «pasó toda la tarde fatal» y haciendo una lista «sobre las mil formas de amar».

«Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y no le pude perdonar», dijo Isabel Preysler la noche del 31 de diciembre

En el momento de las uvas «sale lo de Mami y Mario», o sea, la ruptura entre la filipina y el Nobel. Durante la cena su hermana Chábeli «llamó desde Estados Unidos». Y la familia se puso a hablar sobre el amor y las recientes rupturas familiares. Entonces, «mi madre hizo un comentario sobre el tío Julio y yo pensé: «Nunca se han dado una oportunidad y me dio qué pensar sobre el amor». Tamara reflexionó sobre la separación de su madre con Julio Iglesias como nunca antes lo había hecho. Isabel le dijo a su hija: «Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y por eso no le pude perdonar».

A raíz de ese comentario, algo en la marquesa «algo» le «hizo click». A Tamara le «dolía el corazón», pero al escuchar a su madre hablar de quien fue el amor de su vida le hizo ver las cosas de una manera distinta. Y se planteó seriamente si le merecía la pena renunciar al hombre de su vida por deslealtades… como le ocurrió a su madre. Esto la impulsó a coger el teléfono y decirle a Onieva que se acercara al hogar de la Preysler para reunirse con ella: «Me dio que pensar… Después me dio mucha pena. Le escribí un mensaje. Le dije: ¿Vas a venir a verme luego? Yo no sabía si sí, si no… Él cogió su moto y se vino». Fue el pequeño gran gesto que marcó de manera definitiva que se dieran una nueva oportunidad.

«Soy una mujer enamorada, he visto la posibilidad de cambio y allá que voy», confiesa Tamara Falcó

«Hicimos las paces y ya tal… Nos queríamos quitar de todo este ruido y nos fuimos al Polo Norte», continuaba diciendo la socialité. «Pierdes algo y te das cuenta de lo que significaba en tu vida», terminaba diciendo. «Él estaba erre que erre… Soy una mujer enamorada, he visto la posibilidad de cambio y allá que voy». Ahora, tiene claro que «la bofetada ha sido monumental, pero ha visto que había cosas en su vida que… Él ha reaccionado y ha tenido gestos conmigo. Existe ese amor entre los dos. Veo posibilidad de cambio».