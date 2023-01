Tamara Falcó e Íñigo Onieva no solo se han desbloqueado de Instagram, también estarían en continuo contacto desde hace días. Ninguno suelta prenda ni cuenta en qué punto está su relación, pero ya hay quien da por hecho que se habrían reconciliado. De hecho, son muchas las voces que apuntan a que han retomado su historia de amor, eso sí, con pies de plomo, pues Tamara no está dispuesta a pasar por lo mismo. No tiene prisa y quiere que Íñigo le demuestre que realmente ha cambiado, así como lo que siente por ella, lo que deja fuera por completo de la ecuación a Hugo Arévalo.

Íñigo ha dado un paso al frente y no ha abandonado la reconquista. Lejos de tirar la toalla, el joven está luchando porque Tamara vuelva a confiar en él y pueda olvidar la deslealtad que rompió todo vínculo entre ellos. Aunque la familia y el entorno directo de Tamara no está de acuerdo con esta decisión, ella prefiere dejarse llevar y hacer caso a sus sentimientos, aunque eso implique errar en el intento. Cada vez serían más los mensajes, las llamadas y las quedadas en secreto de ambos, encuentros que sin querer han llegado a los medios de comunicación. Cabe señalar la Misa del Gallo, sobre la cual varios testigos se pronunciaron hace tan solo unos días, siendo ellos los que aseguraron que ambos se encontraron en una misma iglesia en Nochebuena, detalle que llama poderosamente la atención. Esa es una de las pruebas que demostraría el acercamiento entre ellos.

Aunque Tamara aseguraba que cualquier posibilidad de reconciliación era remota, parece que la aristócrata podría haber cambiado de opinión. Cuatro meses después de que todo saltara por los aires, la historia vuelve a dar un giro inesperado. Justo cuando Isabel Preysler ha tomado una drástica decisión respecto a su futuro con Mario Vargas Llosa, su hija vuelve a mirar al pasado para, quién sabe, si retomar su relación de manera definitiva con su ex.

Si bien Tamara quiso romper todos los puentes que le unían a Íñigo, bloqueó a todo su entorno y se refugió únicamente en sus personas de confianza, esta vez ha reflexionado y cambiado de opinión. La empresaria tenía grandísimos sentimientos por el que era su novio y de la noche a la mañana supo que le había sido infiel, golpe que rompió todos sus esquemas y también su compromiso. Más fuerte que nunca, Tamara tiene claro qué quiere, pero ¿estará Íñigo en sus planes para pasar por el altar, tal y como tenían pensado en su momento?

Aunque quieren ir paso a paso y cada uno sigue en sus respectivos domicilios, si Tamara e Íñigo retomaran su noviazgo se enfrentarían a las críticas de su entorno. Para ellos pasar página no ha sido nada fácil, en especial para la familia de Íñigo, quien se mostró muy frágil tras lo que parecía el punto y final de la relación.